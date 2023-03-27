الثلاثاء 28 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

تنبيه من شرطة أبوظبي

تنبيه من شرطة أبوظبي
27 مارس 2023 13:59

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة والتقيد بحدود السرعة ومتابعة نشرات الطقس الرسمية، وذلك نظراً لهبوب الرياح المثيرة للغبار والأتربة، والتي تسبب انخفاض الرؤية.

 

أخبار ذات صلة
قائد عام شرطة أبوظبي يحتفي بأبطال الجو جيتسو
"الصحة- أبوظبي" تُعلن مركز أبوظبي للخلايا الجذعية مركزاً للتميز في زراعة نخاع العظم
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
أبوظبي
الحالة الجوية
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
قائد عام شرطة أبوظبي يحتفي بأبطال الجو جيتسو
الرياضي
قائد عام شرطة أبوظبي يحتفي بأبطال الجو جيتسو
اليوم 14:30
توتنهام بين «تسريبات» كونتي و«إنجازات» كين!
الرياضي
توتنهام بين «تسريبات» كونتي و«إنجازات» كين!
اليوم 14:17
فعاليات ثقافية وترفيهية في «رمضانيات بيت الحكمة»
دنيا
فعاليات ثقافية وترفيهية في «رمضانيات بيت الحكمة»
اليوم 14:13
زلزال قوي يضرب اليابان
عربي ودولي
زلزال قوي يضرب اليابان
اليوم 14:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©