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العلماء ضيوف رئيس الدولة: واحة الكرامة رمز الوفاء والسلام

العلماء ضيوف رئيس الدولة في واحة الكرامة.. رمز الوفاء والسلام
27 مارس 2023 11:51

أشاد أصحاب الفضيلة العلماء ضيوف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" خلال زيارتهم لواحة الكرامة في أبوظبي بالقيم والمعاني الإنسانية والوطنية التي ترسخها الواحة في نفوس الأجيال بتمجيدها وتخليدها لأسماء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الدفاع عن الوطن ومكتسباته ولأن تظل رايته خفاقة عالية رمزا للعدل والسلام.  

واطلع الوفد خلال الزيارة على مرافق الواحة ومكوناتها واستمع لشرح مفصل عن مدلولاتها التي تعكس القيم الأصيلة للشعب الإماراتي المتمثلة في الوفاء لأولئك الشهداء والتذكير بشجاعتهم ووطنيتهم ليكونوا نبراساً تتذكره الأجيال القادمة.

  

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