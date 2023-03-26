وفد السفارة الأميركية يطلع على إنجازات «المدينة الآمنة»

أبوظبي (الاتحاد)

اطلع وفد من سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى دولة الإمارات على أفضل الممارسات التقنية المطبقة في مركز المدينة الآمنة بشرطة أبوظبي.

والتقى العميد طارق مطر الحساني نائب مدير مركز نظم المعلومات والاتصالات بقطاع شؤون القيادة في شرطة أبوظبي الوفد برئاسة شون ميرفي القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى دولة الإمارات.

وجرى خلال اللقاء بحث التنسيق والتعاون في مجالات العمل الشرطي والأمني ذات الاهتمام المشترك.

واستمع الوفد خلال الزيارة إلى شرح من المقدم المهندس أحمد سرور الشامسي، مدير مركز المدينة الآمنة، حول التقنيات والأنظمة الذكية وآلية العمل وارتباطها بالأبراج وأنظمة الضبط الآلي الذكية والكاميرات والأنظمة المبتكرة في إدارة السلامة المرورية حيث تعد من المشاريع الريادية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن خطتها الاستراتيجية للتطوير والتحديث والتنبؤ بالجريمة والوقاية منها وتعزيز مستوى إدارة السلامة المرورية للسائقين ومستخدمي الطرق وفقاً لتقنيات متطورة تُعد الأحدث على المستوى العالمي والمحلي إلى جانب الإمكانات المتطورة في مجال تحليل البيانات المرورية والجنائية ورسم السيناريوهات الأمنية المستقبلية وصولاً إلى أعلى مستويات الكفاءة والفعالية في اتخاذ القرار وغيرها من التقنيات التي تعزز الأداء وفق أفضل التقنيات العالمية المتطورة بالمجالات الأمنية والمرورية.