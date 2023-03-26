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شرطة أبوظبي تعزز وعي المجتمع بسلامة المشاة والسائقين

شرطة أبوظبي تعزز وعي المجتمع بسلامة المشاة والسائقين
27 مارس 2023 02:05

أبوظبي (الاتحاد)

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نفذت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية وإدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي ورشة لتوعية أبناء الجاليات في مجمع الإدارات بشرطة أبوظبي، حول السلامة المرورية للمشاة والسائقين من حوادث الدهس بمشاركة أعضاء «كلنا شرطة».
واطلع الحضور على أهداف حملة التوعية التي تنفذها إدارة الإعلام الأمني حالياً لتعزيز سلامة المشاة والسائقين والتوعية بحوادث الدهس، وذلك ضمن الأهداف الاستراتيجية لتعزيز أمن الطرق ورفع مستوى الثقافة المرورية.
وتتضمن الحملة رسائل لحث المشاة والسائقين على الالتزام بقانون السير والمرور، والتوعية الميدانية، وتستهدف فئات المجتمع كافة بمختلف جنسياتهم، وتستخدم اللغات العربية والإنجليزية والأوردو وتوزيع منشورات باللغات الثلاث للتوعية بإرشادات عبور خطوط المشاة والأماكن الصحيحة للعبور، والتي تتمثل في الأنفاق والجسور وخطوط المشاة، وبث فيديوهات توعوية لمخالفات المشاة.

 

شرطة أبوظبي
أبوظبي
كلنا شرطة
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