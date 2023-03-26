شرطة الشارقة تكرم مركز الابتكار

الشارقة (الاتحاد)

كرم اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة بمقر القيادة، حمد الشيباني رئيس مركز الابتكار بشركة «أي تي دي»، بحضور العقيد طارق جاسم المدفع مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، والمقدم سامح خميس الحليان نائب مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، والرائد عبد الرحيم الحمادي رئيس قسم الابتكار واستشراف المستقبل.

ويأتي التكريم ضمن منهجية القيادة العامة لشرطة الشارقة في تعزيز مبدأ الشراكة القائمة مع مختلف الجهات والمؤسسات، وتقديراً لدور شركة «أي تي دي» لحلول الواقع الافتراضي والواقع المعزز، وتعاونها المثمر في إنجاز السيناريو الافتراضي الخاص بالمؤسسة العقابية والإصلاحية بتقنية «VR».

وأكد قائد عام شرطة الشارقة، أهمية مواكبة التغيرات الحديثة بما يتوافق مع التوجهات المستقبلية من خلال التعاون مع الجهات المتخصصة في تبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة واحتضانها بشكل مستدام، مشيراً إلى أن استخدام وتطويع التقنيات والأدوات في الثورة الصناعية الرابعة يسهم وبشكل فعال في تعزيز الأمن وجودة الحياة لأفراد المجتمع.