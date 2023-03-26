مدير إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي لـ«الاتحاد»: 10% نسبة زيادة الشحنات الغذائية في دبي

آمنة الكتبي(دبي)

قال سلطان طاهر، مدير إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي، إن الشحنات الغذائية في دبي شهدت زيادة بنسبة 10%، موضحاً أن الحجم الضخم من الأغذية المستوردة على مدار العام، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، والذي يتضمن طرح كميات إضافية من الغذاء في أسواق الإمارة، يواكبه تخصيص المزيد من فرق العمل لتأكيد تطبيق اشتراطات السلامة الغذائية وفق أرقى المواصفات العالمية، حيث تواصل فرق البلدية التعاون مع كافة منافذ الاستيراد والتخزين والتوزيع لتأكيد اتباع أفضل أساليب النقل والتوزيع للحفاظ على الغذاء سليماً، في حين تم تبسيط إجراءات استيراد الأغذية لتسهيل حركة تجارتها.

وقال: إن إدارة سلامة الغذاء هي الجهة المختصة بضمان سلامة الغذاء في إمارة دبي وتنقسم إلى 5 أقسام، قسم يتعلق بالتسجيل والتصاريح، وهو المسؤول عن إصدار التصاريح المتعلقة بالأغذية وتسجيل المنتجات الغذائية وتقييم الملصقات، بالإضافة إلى قسم يتعلق بالدراسات والسياسات الغذائية، حيث يتولى دراسات تقييم المخاطر ومراقبة الامتثال للوائح وجمع عينات الأغذية ودراسة نتائج العينات.

وتابع الطاهر: ويتمثل القسم الثالث في رقابة المنافذ، حيث يتولى تسهيل تجارة المواد الغذائية ومراقبة الواردات والصادرات الغذائية، وقسم التفتيش الغذائي حيث يتولى التفتيش الروتيني على جميع المؤسسات الغذائية لضمان سلامة الغذاء، والقسم الأخير هو قسم التغذية التطبيقية والتوعية يتولى برامج التدريب والتوعية حول سلامة الغذاء، منوها بأنه يتم تصنيف المؤسسات الغذائية 5 درجات، وهناك أكثر من مليون منتج غذائي مسجل في النظام الإلكتروني.

وأكد أن المنظومة المتكاملة لسلامة الأغذية المطبقة من قبل البلدية تتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة بمراعاة أفضل المعايير والمواصفات والممارسات العالمية، خاصة في مجال سلامة الغذاء، ضمن الأولويات الأساسية لحكومة دبي التي لا تدخر جهداً في توفير كافة المقومات التي تكفل لكافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وكذلك الزوار لسلامتهم وسعادتهم، وتعمل على مدار ساعة من أجل تأكيد تلبية كافة متطلباتهم وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

وقال: إن بلدية دبي تسعى دائماً إلى تحقيق المستهدفات التي تضعها بعناية بعد دراسة كافة المؤثرات الداخلية والخارجية، ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة على مختلف الجوانب المؤثرة في قطاع الغذاء ومن أهمها عوامل سلامته، في الوقت الذي تتبع فيه إمارة دبي سياسة غذائية رشيدة قائمة على تنويع مصادر الغذاء المستورد، حيث وصل عدد الأسواق التي يتم استيراد الغذاء منها إلى ما يقارب 166 دولة، تأكيداً على تلبية مختلف الأذواق والاحتياجات في كافة الأوقات.

وأضاف الطاهر: تواصل بلدية دبي جهودها في مجال الرقابة على السلامة الغذائية وتوافر السلع وفق شروط تخزين وعرض تضمن سلامة الغذاء، من خلال فرق المتابعة التي تتولى الإشراف على الأسواق من خلال الزيارات الميدانية الدائمة التي تشمل كافة منافذ بيع الغذاء في الإمارة، فيما تؤكد تقارير سلامة الأغذية اتباع وتطبيق أرقى معايير السلامة الغذائية، خاصة للغذاء المستورد.

أنظمة ذكية

قال سلطان الطاهر: «قامت بلدية دبي بتطوير الأنظمة الذكية للتأكد من سلامة الأغذية وتوافقها مع الاشتراطات التي وضعتها الدائرة، ومن تلك الأنظمة منصة «فود ووتش» التي تتيح إمكانية تتبع المكونات ومعلومات التغذية لكل منتج، بحيث تسهم المنصة في تسهيل تبادل المعلومات بين الجهات الرقابية والمؤسسات الغذائية، ومقدمي الخدمات لهذه المؤسسات والمستهلكين، وذلك من خلال استخدام الرقابة الرقمية الذكية وتحليل البيانات».