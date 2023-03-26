8 منشآت صحية تستقبل المرضى «مساء» في الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

حددت إدارة مستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، 8 منشآت صحية مختلفة لاستقبال المرضى خلال الفترة المسائية طيلة شهر رمضان المبارك، وذلك للتسيير والتسهيل على المرضى، وإعطاء بدائل لمواعيد متنوعة لتلقي الخدمات العلاجية التي يرغبون فيها، وذلك بما يتناسب مع أجواء الشهر الكريم، ولضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات العلاجية لسكان منطقة الظفرة.

وتشمل المراكز الصحية التي ستعمل خلال الفترة المسائية كلاً من مستشفى مدينة زايد ومستشفى ليوا ومستشفى المرفأ ومستشفى جزيرة دلما ومستشفى غياثي ومستشفى السلع، بالإضافة إلى مركز بدع المطاوعة الطبي، حيث يبدأ عمل تلك المستشفيات خلال الفترة المسائية من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 1 صباحاً، فيما يبدأ عمل تلك المراكز خلال الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3 مساء، وذلك من الاثنين إلى الخميس، وأيام الجمعة من الساعة 08:30 حتى 12:30.

فيما يستمر العمل بقسم الطوارئ داخل تلك المستشفيات على مدار 24 ساعة ولجميع أيام الأسبوع، وفي مركز الظفرة لطب الأسرة يبدأ العمل من الاثنين إلى الخميس من الساعة 09:00 وحتى 15:00 ومن 20:00 حتى 01:00 وأيام الجمعة من الساعة 08:30 حتى 12:30 والفترة المسائية من الساعة 20:00 حتى 01:00 ويومي السبت والأحد من الساعة 21:00 وحتى 1:00.

عيادة الأسنان

وحددت إدارة مستشفيات الظفرة مواعيد عمل عيادة الأسنان في مدينة زايد من الاثنين إلى الخميس من الساعة 09:00 حتى 15:00 والفترة المسائية من 21:00 حتى 1:00 وأيام الجمعة من الساعة 08:30 حتى 12:30 والفترة المسائية من الساعة 21:00 حتى 01:00 وتغلق يومي السبت والأحد.

وتحرص إدارة مستشفيات الظفرة على توفير خدمات طبية وعلاجية متميزة لسكان منطقة الظفرة في المدن كافة من خلال المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها في كل من مدينة زايد وغياثي والسلع وجزيرة دلما والمرفأ وليوا، وفق أعلى المعايير الطبية والعلاجية المتبعة في هذا المجال.