تطبيق ذكي ومطوّر لحافلات النقل المدرسي في دبي

دينا جوني (دبي)

طوّرت مؤسسة «تاكسي دبي» تطبيق أولياء الأمور الذكي لخدمة الحافلات المدرسية الذي تمّ تعميمه على إدارات المدارس الحكومية في دبي.

ويوفر التطبيق لأولياء الأمور نظام تحديد المواقع، ونظام حضور الطلاب، والوقت المتوقع للوصول، وطلبات الإجازة، وإخطار بالرحلات وإرسال إشعارات عند ركوب الطلاب وعند نزولهم، والتواصل المباشر. ويهدف التطبيق الرقمي المطوّر إلى توفير الأمن للأطفال والراحة للآباء من خلال تجربة مستخدم ذكية ومعززة.

وتوفّر مؤسسة «تاكسي دبي» أكثر من 400 حافلة تقدّم الخدمات لأكثر من 10 آلاف طالب وطالبة في المدارس والجامعات، يقودها أكثر من 400 سائق حافلة محترف، وأكثر من 200 مرافق ومرافقة في الحافلات. وتتوافر الخدمة على مدار الساعة، وطيلة أيام الأسبوع، وفقاً للاتفاقية المبرمة بين الجهة التعليمية والهيئة.

ويتميز أسطول حافلات النقل الخاص بمؤسسة «تاكسي دبي» بجاهزيته العالية للعمل على مدار الساعة، طيلة أيام الأسبوع، بما يشمل أيام العطل الرسمية. وهي تتميز بأعلى مستويات السلامة، إذ يتلقى السائقون المحترفون ومرافقو الحافلات المدرسية تدريباً عالياً، ويتم تزويد الأسطول بأحدث تقنيات التكنولوجيا والسلامة، بما يضمن سلامة العملاء وسعادتهم.

وقالت المؤسسة إن هذه الخدمة مدعومة من قبل «مركز مراقبة العمليات» المتطور. وتلتزم الحافلات الصديقة للبيئة المستخدمة بأعلى معايير السلامة العالمية أثناء تقديم خدمات النقل المدرسي في دولة الإمارات، بما يضمن سلامة الأطفال والوصول في الموعد المحدد.

ويتميز السائقون المؤهلون والمعتمدون من قبل هيئة الطرق والمواصلات بالمهنية العالية، بعد خضوعهم للتدريب على أحدث إجراءات وتدابير السلامة. وتحقق الحافلات أهداف الهيئة المستدامة في تقليل انبعاثات الكربون وازدحام الطرقات. كما تم تزويد كل حافلة بعدّة الإسعافات الأولية لاستخدامها في حالة الإصابة أو الحالات الطارئة، وتمت برمجتها ومزامنتها جميعاً مع خدمة «مكاني» لإيجاد العناوين الخاصة ببلدية دبي.

وتتمتع خدمة الحافلات في هيئة الطرق والمواصلات بـ 10 ميزات هي حافلات حديثة ومصانة بشكل دوري، وكاميرات مراقبة تلفزيونية لضمان أمن وسلامة الطلاب، وخدمة الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني لإفادة أولياء الأمور بالوصول الآمن لأبنائهم، ونظام تحديد المواقع الجغرافية لتتبع حركة الحافلة، خدمة الإنترنت اللاسلكي، واستخدام الديزل النظيف الذي يمتاز بانخفاض نسبة الانبعاثات، وانخفاض محتوى الكبريت 50 جزءاً من المليون، والتوافق مع نظام العنونة الجغرافية الذكية في بلدية دبي. ومن الميزات أيضاً تحكّم ومراقبة عن بُعد من خلال مركز التحكم في إدارة العمليات، وبيئة داخلية خالية من الضوضاء من أجل رحلة خالية من التوتر، ومواصفات عالية الجودة وصديقة للبيئة متوافقة مع المواصفات الأوروبية والخليجية ومتوافقة مع مواصفات يورو 5.

ثقة وسلامة

تم تخصيص خدمة الحافلات المدرسية حصرياً تلبية لاحتياجات المدارس ودور الحضانة، وغيرها من احتياجات نقل الطلاب. وتمّ اختيار الحافلات وفقاً لأعلى معايير جودة السلامة العالمية الخاصة بخدمة النقل المدرسي، بما يعزز الثقة بالمحافظة على سلامة الأطفال خلال تنقلهم من وإلى المدارس، ووصولهم في الموعد المقرر.