23 مليون درهم تسوية ودية لشيكات في شرطة جبل علي

دبي (الاتحاد)

اطلع اللواء جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، على سير العمل في مركز شرطة جبل علي، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وأكد اللواء جمال الجلاف، أهمية منطقة اختصاص مركز شرطة جبل علي بالنسبة لإمارة دبي، وذلك من الناحية الاقتصادية والسياحية والعمرانية، وأهمية تطبيق البرامج الأمنية والمرورية لتعزيز الأمن والأمان، وتقديم الخدمات بشكل يرضي جميع القاطنين في المنطقة، بالإضافة إلى العمل على رفع مستوى الأداء بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي.

واطلع اللواء الجلاف على المؤشرات الاستراتيجية خلال عام 2022، حيث بلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة دقيقتين و47 ثانية، في حين كان المستهدف ثلاثة دقائق، وبلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات غير الطارئة 15 دقيقة، في حين كان المستهدف 15 دقيقة. كما واطلع اللواء الجلاف على النتائج الخاصة بمعدل وفيات حوادث السير لكل 100 ألف من السكان، ومعدل الجرائم المقلقة لكل 100 ألف من السكان، ونسبة البلاغات المُقلقة المعلومة من إجمالي البلاغات المُقلقة المجهولة.

كما قامت شعبة الشيكات في المركز بتسوية بلاغات شيكات قيمتها نحو 23 مليون درهم بشكل ودي في العام 2022.