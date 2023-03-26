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تكريم 3 أشخاص لتعاونهم مع الشرطة

خلال التكريم (من المصدر)
27 مارس 2023 02:05

دبي (الاتحاد)

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كرم العقيد راشد محمد صالح الشحي، نائب مدير مركز شرطة بر دبي، كلا من فاطمة بلال محمد وخولة علي صالح من هيئة الطرق والمواصلات وفريد طلال الجوهري، وذلك تقديراً لتعاونهم وحسن تصرفهم، الأمر الذي ساهم في تعزيز الأمن والأمان بالمجتمع.
وأشاد العقيد راشد الشحي بالمكرمين وتعاونهم مع المركز، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي في إطار اهتمام إدارة المركز بتحفيز أفراد المجتمع، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي في تعزيز أمن المجتمع.
وقدم العقيد راشد الشحي شهادة شكر وتقدير للمكرمين، مؤكداً أن هذا التكريم يعزز الشراكة المجتمعية بين شرطة دبي وأفراد المجتمع، وبث الخصال الحميدة وروح التعاون والعمل يداً بيد من أجل بسط الأمن والأمان في ربوع الوطن، مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به أفراد المجتمع ومساهمتهم الفاعلة بالارتقاء بسمعة الدولة عبر تعاونهم المثمر مع الأجهزة الأمنية.

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