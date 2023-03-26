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حمد الشرقي يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان

حمد الشرقي يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان
27 مارس 2023 00:26

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة ،جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك الذين توافدوا من مختلف انحاء الدولة إلى قصر الرميلة.

حضر الاستقبالات الشيخ راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام و الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي ، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة،والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الالكترونية بالفجيرة والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي و الشيخ أحمد بن حمد سيف الشرقي

فقد استقبل سموه أعضاء "مجلس محمد بن حمد الشرقي" و المشاركين فيه ، كما تقبل سموّه التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومدراء الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة بالتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

حضر الاستقبالات سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي العهد وعدد من كبار المسؤولين .

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المصدر: وام
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