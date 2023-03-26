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حاكم عجمان يستقبل المهنئين بشهر رمضان

حاكم عجمان يستقبل المهنئين بشهر رمضان
26 مارس 2023 23:20

 استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بحضور سموالشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في قصر الزاهر جموع المهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموّهما التهاني بهذه المناسبة الإسلامية المباركة من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية وسعادة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، وعدد من أعضاء النيابة، ومن أعيان ووجهاء القبائل، وعدد من المواطنين والمقيمين بالدولة، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة المباركة، راجين المولى عز وجل أن يعيدها على سموّهما بموفورالصحة ودوام العافية وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم، والرقي، واليمن، والبركات.

حضر الاستقبالات.. الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بنحميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ، ورؤساء ومدراء الدوائر الحكومية، وكبار المسؤولين.

 

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