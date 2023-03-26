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حاكم أم القيوين يستقبل صقر غباش والمهنئين بشهر رمضان

حاكم أم القيوين يستقبل صقر غباش والمهنئين بشهر رمضان
26 مارس 2023 22:54

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه الليلة، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وأعضاء المجلس الذين قدموا لسموه أسمى أيات التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، معربين عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بحلول هذه المناسبة الإسلامية العزيزة على قلوب المسلمين جميعاً، راجين من العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بالعزة والرفعة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات من المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، والمستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، وأعضاء النيابة والمواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال ورؤساء البنوك والشركات وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية، داعين العلي القدير أن يمنّ على سموه بالصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.

حضر الاستقبالات، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط العمراني، وعدد من الشيوخ، وسعادة ناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وسعادة راشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري، وسعادة سيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وعدد من المسؤولين.

 

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المصدر: وام
حاكم أم القيوين
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