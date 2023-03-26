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رئيس الدولة ومحمد بن راشد يتبادلان التهاني بحلول شهر رمضان

رئيس الدولة ومحمد بن راشد يتبادلان التهاني بحلول شهر رمضان
26 مارس 2023 22:29

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على دولة الإمارات قيادة وشعبا بمزيد من الخير والتقدم والرخاء على كافة الأصعدة من أجل رفعة الوطن ومصلحة أبنائه.

جاء ذلك خلال مأدبة الإفطار التي أقامها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لأخيه صاحب السمو رئيس الدولة في قصر زعبيل بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، ، إضافة إلى عدد من الشيوخ والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين.

 

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