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الإمارات

ناعمة المنصوري: الدفعة الإسكانية الجديدة تجسد حرص القيادة الرشيدة على إسعاد شعبها

ناعمة المنصوري
26 مارس 2023 21:21

أكدت ناعمة المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن الدفعة الإسكانية الجديدة التي تأتي تزامنا من شهر رمضان المبارك تجسد حرص القيادة الرشيدة على توفير سبل العيش الكريم لأبناء وبنات الإمارات وتلبية احتياجاتهم بما يعزز الاستقرار والأسري والمجتمعي ويدخل السعادة على قلوبهم في هذه الأيام المباركة.

وقالت في تصريح صحفي: إن توجيهات القيادة الرشيدة باستكمال جميع طلبات المنح الإسكانية للسنوات السابقة ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان من خلال مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة يسهم في دفع مسيرة التنمية المستدامة والاهتمام الكبير بالإنسان في الإمارات   كونه يمثل جوهرة مسيرة الإمارات الحضارية وصانع المستقبل بما يعزز مكانة الدولة الرائدة عالميا في مختلف المجالات.

وأضافت، أن توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير السكن للمواطنين يأتي استمرارا لنهج الخير والعطاء المتأصل في مجتمع الإمارات والذي يضع المواطن على رأس أولويات واستراتيجيات القيادة والدولة بهدف تحقيق الرفاه الاجتماعي والاستقرار الأسري والسعادة على أبناء الوطن.

الجدير بالذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" أمر في وقت سابق من العام الماضي 2022، باستكمال جميع طلبات المنح الإسكانية للسنوات السابقة ضمن "برنامج الشيخ زايد للإسكان" من خلال مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة بمبلغ حوالي 2.3 مليار درهم.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
زايد للإسكان
ناعمة المنصوري
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