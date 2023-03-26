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الطقس المتوقع على الإمارات غدا

أبوظبي
26 مارس 2023 17:57

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبرا وغائما جزئياً إلى غائم أحياناً تتخلله بعض السحب الركامية مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة خاصة الشمالية والشرقية والساحلية.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار والأتربة، تكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل 40 كم/س.
وذكر المركز، في نشرته اليومية، أن الخليج العربي سيكون متوسطا، يضطرب أحياناً مع السحب. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:25 والثاني عند الساعة 04:41 والجزر الأول عند الساعة 10:59 والثاني عند الساعة 22:05.
ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا، قد يضطرب أحياناً مع السحب. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:20 والثاني عند الساعة 00:31 والجزر الأول عند الساعة 19:40 والثاني عند الساعة 08:14.

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المصدر: وام
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