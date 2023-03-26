تواصل منافسات الدورة الـ 26 لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم
تواصل منافسات الدورة الـ 26 لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم
26 مارس 2023 16:01
تواصلت لليوم الثاني منافسات الدورة الـ 26 لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم بمشاركة 6 متسابقين، هم، زكريا أبو العقل من بلجيكا، وعمير بن كنز العرفان من سريلانكا، وأحمد جمال حشيش من مصر، ومصطفى توري من السنغال، ومحمد حاج أسعد من سوريا، وشيخ ساجد علي من نيبال، وذلك بحضور المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة وأعضاء اللجنة المنظمة ورعاة المسابقة، وجمهور الحضور والضيوف المتابعين.
وقام الدكتور سعيد عبدالله حارب نائب رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، بتكريم الرعاة وإهدائهم الدروع التذكارية للجائزة، كما قام بتكريم أعضاء السلك القنصلي كل من السيدة أليسون هال نائب القنصل العام للمملكة المتحدة في دبي، وآلاء الغزاوي نائب القنصل العام للمملكة الأردنية الهاشمية بدبي، وسعادة عباس فال المستشار الأول في سفارة السنغال في أبوظبي، وسعادة مهند الغضبان مسؤول بالشؤون الثقافية بالقنصلية السورية بدبي، الذين حضروا الفعاليات لدعم ومساندة ممثلي بلادهم في المسابقة.
وقال الدكتور سعيد حارب إن الدورة الـ 26 لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم تعتبر انطلاقة جديدة لسنوات قادمة بعد مرور ربع قرن على تنظيم المسابقة حيث ترسخت الجائزة وثبتت مسابقة دبي بين المسابقات الدولية المتخصصة وأصبحت شامة في مجال العمل القرآني المبارك، بتوفيق من الله تعالى أولا ثم بدعم وتوجيه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، راعي الجائزة ومؤسسها والحريص على استمرارها وتطورها.
ونوه حارب إلى أن المسابقة في دورتها الـ 26 جاءت بمعان جديدة ورؤى تتطلع فيها إلى المستقبل لأجل أن تتطور وتصل إلى مستوى أعلى مما وصلت إليه وتكون في مقدمة المسابقات والجوائز القرآنية الدولية.
وعبرت أليسون هال نائب القنصل العام للمملكة المتحدة عن سعادتها بالحضور والمشاركة في فعاليات المسابقة؛ وقالت : أهنئكم بشهر رمضان الكريم وأشكر جائزة دبي والقائمين على المسابقة الدولية على دعوتها لحضور الفعاليات لدعم ومساندة المتسابق البريطاني والذي أتمنى له التوفيق ولجميع المتسابقين .
وتقدمت آلاء الغزاوي نائب القنصل العام للمملكة الأردنية الهاشمية في دبي بالشكر للجائزة والقائمين على مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم على جهودهم المباركة الناجحة لخدمة حفظة كتاب الله ونجاح المسابقات وتتابعها، مشيرة إلى حرص الأردن على المشاركة في تلك المسابقة ومسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم وتقديم أفضل المتسابقين من حفظة وحافظات كتاب الله لتمثيل بلادها بشكل مشرف ولما لتلك المسابقات من شهرة دولية عظيمة حققت نجاحات كبيرة وتستقطب أفضل حفظة القرآن من أنحاء العالم.
وقال سعادة عباس فال المستشار الأول في سفارة السنغال في أبوظبي إن بلاده تحرص على المشاركة في مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم منذ بدايتها وحتى الدورة 26 باعتبارها أكبر وأهم المسابقات الدولية، مشيرا إلى أن للسنغال تاريخ من المشاركات مع مسابقات جائزة دبي التي تستقطب خيرة حفظة وحافظات كتاب الله من أنحاء العالم ؛ وأكد هذه المسابقة المباركة تعكس الدور الكبير الذي توليه دولة الإمارات لكتاب الله ونشره وتحفيظه . وأكد سعادة مهند الغضبان مسؤول بالشؤون الثقافية بالقنصلية السورية في دبي خرص بلاده على المشاركة في مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم باعتبارها المسابقة الأولى دوليا ويشارك بها أفضل حفظة كتاب الله من أنحاء العالم وتقدم فيها دولة الإمارات جهودا كبيرة وعناية جعلتها محل اهتمام وتقدير.