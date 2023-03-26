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الإمارات

الإمارات تدين بشدة حرق نسخة من القرآن الكريم في الدنمارك

شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
26 مارس 2023 14:31

أدانت دولة الإمارات بشدة حرق نسخة من القرآن الكريم في الدنمارك.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، رفض دولة الإمارات الدائم لجميع الممارسات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية.

وشددت الوزارة على ضرورة احترام الرموز الدينية والمقدسات والابتعاد عن التحريض والاستقطاب، في وقت يحتاج فيه العالم إلى العمل معا من أجل نشر قيم التسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف.

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المصدر: وام
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
الدنمارك
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