محمد بن راشد: الإمارات محور التقاء العالم للاحتفاء بالنجاح والانتصار والتميّز

دبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات، بنهجها المنفتح وفكرها المتطور، ستظل دائماً محور التقاء العالم للاحتفاء بالنجاح والانتصار والتميّز، وفي مختلف المجالات، بما في ذلك المجال الرياضي الذي تواصل ترسيخ مقومات تميزها فيه، بما أرسته من بنية تحتية عالمية المستوى، وما تنظمه وتستضيفه من كبرى الفعاليات والبطولات الدولية التي تستقطب سنوياً أهم وأبرز نجوم مختلف الرياضات، وفي مقدمتها رياضات الخيل.

وأعرب سموه عن اعتزازه بما وصل إليه «كأس دبي العالمي» من مكانة مرموقة على ساحة الرياضة الدولية، وقال سموه: «الكأس حدث نفخر بنجاحاته ومكانته وأثره في تأكيد ريادة الإمارات عالمياً في مجال رياضات الخيل.. نرحّب بضيوف دولة الإمارات ودبي في هذه الأمسية المتميزة، ونتطلع للترحيب بهم وكل عشاق الخيل من حول العالم في الدورات المقبلة.. لنواصل الاحتفاء معاً برياضة ارتبطنا بها منذ القِدَم، ونعتبرها جزءاً أصيلاً من تراثنا الخليجي وثقافتنا العربية».وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ليلة استثنائية رمضانية في كأس دبي العالمي للخيول توجنا خلالها الجواد يوشبا تيسورو من اليابان بطلاً للكأس الأجمل والأفضل عالمياً.. لدينا أفضل جمهور وأفضل فريق عمل قادرين على تحقيق الإبهار المتجدد كل عام».

جاء ذلك خلال حضور سموه منافسات الدورة الـ 27 لكأس دبي العالمي، وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الحدث الأهم على أجندة سباقات الخيل العالمية بما تجمعه من نُخبة أهم المُلّاك والمدربين والفرسان الساعين للظفر باللقب الأبرز من مختلف أنحاء العالم، وبمشاركة أغلى الخيول وأشهرها على الإطلاق في عالم السباقات، على مضمار «ميدان»، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم منافسات الكأس خلال شهر رمضان المبارك.

وتابع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أشواط البطولة التي تؤكد مكانة دبي وجهةً رياضيةً عالميةَ المستوى، ومركزاً رئيسياً على خريطة رياضات الخيل العالمية، حيث حظيت الأمسية بمشاركة صفوة جياد العالم عبر 9 سباقات «أشواط»، والتي بلغ عدد الخيل المشاركة فيها 127 خيلاً من 13 دولة، وتمثل الأشهر والأغلى على مستوى العالم، فيما شاهد منافسات البطولة مئات الملايين من محبي سباقات الخيل حول العالم عبر شاشات الفضائيات الدولية التي تحرص سنوياً على نقل منافسات الكأس على الهواء مباشرة نظراً لما يتمتع به الحدث من أهمية كبيرة على ساحة الرياضة العالمية عموماً.

وتوّج سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، الفائز بلقب كأس دبي العالمي للخيل، والذي ظفر به الجواد «أوشبا تيسورو»، لإسطبلات «رايو توكوجي كينجي هولدينجز»، بقيادة الفارس «يوجا كوادا» وإشراف المدرب «كونيهيكو واتانابي»، وذلك عقب الفوز بالشوط الرئيسي الذي أقيم على مضمار «ميدان» برعاية «طيران الإمارات» لمسافته 2000 متر، وتنافست فيه 15 خيلاً، وبلغت جوائزه 12 مليون دولار، بينما بلغ إجمالي مجموع جوائز البطولة 30.5 مليون دولار.

تهنئة

حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على تهنئة مالك الجواد الفائز بلقب «كأس دبي العالمي»، وكذلك المدرب والفارس بهذا الفوز الغالي، متمنياً لهم مزيداً من الإنجازات والنجاحات في مضمار سباقات الخيل.

راشد بن حميد: قيادة ناجحة ساهمت في الانتصار

عبّر الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، رئيس اتحاد كرة القدم، عن سعادته بالفوز الكبير بالشوط الثاني «جودلفين ميل» في كأس دبي العالمي. وأكد الشيخ راشد بن حميد عن قوة السباق وصعوباته قائلاً: «كنت قلقاً من تقدم الحصان في البداية، لكن الجوكي نجح في قيادة الحصان وقطع الشوط في توقيت ممتاز جداً، وهو إنجاز طيب لنا وللقائمين على الإسطبلات».

وأضاف: «الجوكي من أميركا من العام الماضي ونجح في مهمته بشكل رائع، من خلال جهده في قيادة الحصان على أرض الميدان، وتكلل عمله بالفوز المتميز».

وأشار إلى أن كل سباق له ترتيباته الخاصة، وطقوسه المختلفة، وجودنا في ميدان من أجل المنافسة، وجاهزون في المناسبات لكي نظهر بالشكل اللائق.

وختم قائلاً: «سعادتي في هذا السباق كبيرة، قدرة ونجاح الجوكي وتعليمات المدرب كانت مميزة للغاية، وجعلتنا نتوج بالمركز الأول». وأعرب الفارس الأميركي تايلر جالفاليوني عن سعادته بتحقيق الفوز على صهوة الجواد «آيزوليت» من خلال أول مشاركة له في الأمسية.

أحمد بن محمد يكرم الرعاة

كرم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وبجانبه الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، رعاة الحدث العالمي وهم «طيران الإمارات» و«لونجين» و«موانئ دبي العالمية» و«نخيل» و«أتلانتس ذا رويال» و«عزيزي» و«الطاير للسيارات» و«وان زعبيل» و«إعمار».

حضر أمسية كأس دبي العالمي، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب في مملكة البحرين، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

زايد بن حمد: كأس دبي يؤكد صدارته العالمية

عبر الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، عن سعادته بالانطلاقة التي شاهدها في سباق الخيول العربية في منافسات دبي كحيلة كلاسيك، مؤكداً أنها تتطور عاماً بعد الآخر.

قال الشيخ زايد بن حمد آل نهيان: «السباقات تقام لأول مرة في شهر رمضان الكريم، وجميع الأجواء جاءت مثالية ومتميزة، ودون شك التركيز على الخيل العربية مهم جداً لنا، وهناك ظهور عالمي مميز للخيول العربية».

ووجه الشيخ زايد بن حمد شكره وتقديره إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، على دعم سموه المتواصل لهذا القطاع، من أجل تعزيز مكانة الخيل العربية في الدولة وجميع أنحاء العالم. وتابع: نشهد تطوراً كبيراً في تقديم الخدمات لكافة المتعاملين وفق معايير الجودة والشفافية، لتعزيز الثقة من خلال الدقة والسرعة والجودة في إنجاز المعاملات، مشدداً على الاهتمام بالتحول الإلكتروني وفق أعلى معايير الجودة العالمية، الذي يحقق طموحات المتعاملين ويخدم الخيل العربية.

وأكد الشيخ زايد بن حمد آل نهيان أن الجمعية هي الجهة المعترف بها محلياً ودولياً في توثيق وتسجيل الخيل العربية في الدولة، بالإضافة إلى تنظيم والإشراف على مزادات الخيل العربية وبطولات جمال الخيل العربية في دولة الإمارات.

وختم قائلاً: «كأس دبي العالمي يؤكد صدارته العالمية في كل شيء عاماً بعد الآخر، وهذا مصدر فخر وسعادة لنا جميعاً، وهناك تزايد كبير من الدول الشقيقة والصديقة، في التواجد والمشاركة والمنافسة بمنتهى القوة، وهذا التنوع من المشاركين والملاك يمنح السباق رونقاً مختلفاً».