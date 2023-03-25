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«العلماء الضيوف»: الإمارات تنشر التسامح والسلام

جانب من الزيارة (من المصدر)
26 مارس 2023 02:41

أبوظبي (الاتحاد) 

 زار أصحاب الفضيلة العلماء ضيوف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مقر الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في أبوظبي، للاطلاع على استراتيجيتها وآليات العمل فيها، وكان في استقبالهم بمقر الهيئة في أبوظبي الدكتور محمد مطر الكعبي - رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ومحمد سعيد النيادي مدير عام الهيئة والمسؤولين فيها.
وقد رحب الدكتور الكعبي، بالعلماء الضيوف شاكراً زيارتهم للهيئة التي تعزز التواصل وتبادل الرؤى والأفكار، مثمناً هذه المكرمة السنوية التي يستضيف فيها صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في شهر رمضان كوكبة من العلماء البارزين من العالم أجمع، جرياً على السنة التي وضع لبنتها مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مثمناً الاهتمام والمتابعة لهذا البرنامج من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة.
وأكد الكعبي أن قيادتنا الرشيدة تولي عناية خاصة بالشأن الديني وإيصال قيمه ومعانيه السامية للعالم أجمع، ويتجسد ذلك في المنجزات والمبادرات التي تتبناها قيادتنا ليعم الاستقرار والسلام ربوع العالم، وأن هذه الاستضافة واحدة من المبادرات النوعية التي تهدف قيادتنا الرشيدة منها إثراء الثقافة الدينية في مجتمع الإمارات، مشيراً إلى أهمية دور علماء الدين في نشر القيم الإنسانية النبيلة والمعاني السامية القائمة على التراحم والتسامح وتعميقها في نفوس الناس.

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العلماء ضيوف رئيس الدولة يزورون جامع الشيخ زايد الكبير

أبوظبي (وام)
زار أصحاب الفضيلة العلماء ضيوف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يرافقهم الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ومحمد سعيد النيادي مديرها العام، جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي. وتعرف أصحاب الفضيلة من اختصاصي الجولات الثقافية في مركز جامع الشيخ زايد الكبير على عمارة الجامع وما تجلى في تفاصيلها من ثراء في فنون العمارة الإسلامية، وجمالياتها، التي تناغمت في نموذج معماري آسر رغم تعدد عصورها وثقافاتها إلى جانب الرسالة الحضارية للجامع ورؤية مؤسسه وتوجه الجميع بالدعاء للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».
وأبدى العلماء إعجابهم بعمارة الجامع الذي يعد معلما يعزز التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات ويعكس للعالم حضارتنا الإسلامية الراسخة وسماحة ديننا الإسلامي الذي تدعو قيمه إلى التسامح والتعايش وإشاعة الألفة والطمأنينة والسلام بين الشعوب أدوا بعدها صلاة المغرب في رحاب الجامع، وفي ختام الزيارة جلس ضيوف الجامع على مائدة الإفطار.

العلماء الضيوف
الإمارات
التسامح
محمد بن زايد
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
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