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مجلس محمد بن حمد الشرقي ينطلق اليوم

مجلس محمد بن حمد الشرقي ينطلق اليوم
26 مارس 2023 02:41

الفجيرة (وام) 

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 تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، تنطلق اليوم أولى جلسات «مجلس محمد بن حمد الشرقي» في شهر رمضان المبارك 1444هـ، والتي تستمر على امتداد الشهر الفضيل عبر سلسلة من المحاضرات التي تطرح موضوعات عدة في مختلف المجالات الإنسانية والثقافية التي تهم الفرد والمجتمع.
ويستضيف «مجلس محمد بن حمد الشرقي» نخبة من الشخصيات البارزة والمتحدثين في مجالات اختصاصاتهم التي يطرحها المجلس ويناقش أفكارها، بما يسهم في تشكيل منصة حوارية تسهم في رفع الوعي الإنساني والثقافي للأفراد عبر مداولة مجموعة متنوعة من المواضيع في التاريخ والأدب والثقافة.
ويتحدث في أولى محاضرات المجلس سعادة الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية عن «العناصر الروحية في شعر أبي الطيب المتنبي»، فيما تناقش المحاضرة الثانية موضوع «الشعر الصوفي في الأناضول»، يقدمها الدكتور محمد حقي صوتشين، كما تقدّم وكالة أنباء الإمارات «وام» جلسة لمناقشة دور الشباب في تطوير قطاع الإعلام.
ويتحدث الدكتور بدر الدين عردوكي، في محاضرة بعنوان «العلمانية والإسلام في فرنسا»، وفي المحاضرة الخامسة يحاضر الدكتور رضوان السيد عن رؤية جديدة لكتابة تاريخ ثقافة العربية الإسلامية في محاضرة بعنوان «من التاريخ العقدي إلى التاريخ الثقافي».

محمد بن حمد بن محمد الشرقي
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