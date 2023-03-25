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مسجد آمنة الغرير يستضيف 10 قراء و15 محاضرة

مسجد آمنة الغرير يستضيف 10 قراء و15 محاضرة
26 مارس 2023 02:41

عجمان (الاتحاد)

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 يستضيف مسجد آمنة الغرير في عجمان، 10 قراء من العالم الإسلامي، لإحياء ليالي شهر رمضان الفضيل، في صلاة التراويح والقيام، بالإضافة إلى 15 محاضرة دينية، ضمن جدول فعاليات رمضان عجمان «تقوى وإيمان» في دورته الـ17، والتي تُقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبتوجيهات من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي.
وأكدت مريم المعمري، رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات رمضان عجمان، سعي اللجنة الدائم لتلبية رغبات الجمهور من خلال رصد آرائهم الواردة على حسابات التواصل الاجتماعي، حيث يطالب الجمهور باستقطاب أهم قراء العالم الإسلامي المشهود لهم، وذلك لإمامة المصلين خلال الشهر الكريم، بالإضافة إلى استضافة أهم المحاضرين لإلقاء المحاضرات الدينية.
وأشارت إلى أن اللجنة وفرت كل سبل الراحة للمصلين، من خلال تخصيص مواقف للسيارات، وتزويد المساجد باللوحات الإرشادية، وتوفير المتطوعين والمتطوعات لخدمة المصلين، والذين بلغ عددهم 80 متطوعاً ومتطوعة.

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