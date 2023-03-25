الحكام يتقبلون التهاني في شهر رمضان المبارك

إمارات الدولة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، مساء أمس في قصر البديع العامر، جموع المهنئين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة من الشيوخ، ومن الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الدولة، وفهد سعيد المنهالي سفير الجمهورية اليمنية لدى الدولة، ومن كبار مسؤولي الدولة وأعيان البلاد، وجموع المواطنين وأبناء الجاليات الذين أعربوا عن خالص تهانيهم بمناسبة شهر رمضان العزيز على قلوب المسلمين جميعاً، راجين من الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً بمزيد من التقدم والرخاء والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وحضر الاستقبال، بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من: الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ سعود بن محمد القاسمي الرئيس التنفيذي لقطاع العقارات في الشارقة لإدارة الأصول، والشيخ عبدالله بن محمد القاسمي مدير الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، ورؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في قصر الزاهر، أمس، جموع المهنئين بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك. فقد تقبل سموّهما التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة، من الشيوخ وأبناء القبائل ورجال الأعمال والتجار ورؤساء الدوائر بالدولة، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة المباركة، راجين المولى عز وجل أن يعيدها على سموّهما بموفور الصحة ودوام العافية وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم، والرقي، واليُمن، والبركات.

كما، استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في قصر الزاهر، الشيخ خالد بن عبدالله بن علي بن حمد آل خليفة سفير البحرين لدى الدولة الذي قدِم للسلام على سموهما وتقديم التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك.

وتبادل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي مع السفير البحريني والحضور، التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين الله عزّ وجل أن يعيدها على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو حاكم عجمان بموفور الصحة والسعادة، وعلى دولة الإمارات ومملكة البحرين وقيادتيهما وشعبيهما بمزيد من التقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية، والإسلامية باليمن والخير والبركات.

وأقام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي مأدبة إفطار على شرف السفير البحريني لدى الدولة. وحضر المقابلات.. الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية، وكبار المسؤولين.كما استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وبحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وجموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك لليوم الثالث على التوالي وسط توافد الوفود المهنئة من مختلف أنحاء الدولة إلى قصر الرميلة.

حضر الاستقبالات الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة والشيخ راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي والشيخ أحمد بن حمد سيف الشرقي.

وقد تقبل سموّه التهنئة أيضاً من كبار المسؤولين ورؤساء ومدراء الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة بالتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وحضر الاستقبالات محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، والدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي العهد وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة.

حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بقصر سموه مساء أمس بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين المهنئين الذين توافدوا على قصر سموه لتقديم التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع الذي قدم للسلام على سموه وتهنئته بشهر رمضان المبارك.

وتقبل سموه التهاني أيضا من الشيوخ والمواطنين والمسؤولين وأبناء القبائل ورجال الأعمال والتجار والمستثمرين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية بالدولة والكادر الطبي التابع للمكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع بأم القيوين.. داعين الله عز وجل أن يديم على سموه الصحة والعافية وعلى شعب الأمارات التقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية دوام الخير واليمن والبركات.

وحضر المقابلات معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية والشيخ على بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط العمراني وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري وسعادة راشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين وعدد من المسؤولين.

حاكم رأس الخيمة يستقبل المهنئين

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام مساء أمس، جموع المهنئين بحلول شهر رمضان، وذلك في ثالث أيام الشهر الفضيل.

فقد تقبل سموه التهاني بهذه المناسبة من الشيوخ، وكبار المسؤولين، ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، ورجال الأعمال، والمواطنين الذين قدموا لتهنئة سموه بحلول الشهر الفضيل.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وعلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر المقابلة الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.