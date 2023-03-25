خليفة بن طحنون: واحة الكرامة موئل نور دائم لا ينطفئ

أبوظبي (وام)

شاركت «واحة الكرامة»، أمس، في إحياء فعالية ساعة الأرض، حيث تم إطفاء جميع أضوائها من الساعة 8:30 إلى الساعة 9:30 مساء، وذلك دعماً للجهود العالمية المبذولة في مجال المحافظة على البيئة تعزيز الاستدامة والحد من التلوث وتنمية حسّ المسؤولية لدى أفراد المجتمع.

وقال الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء: «شاركنا في ساعة الأرض من خلال إطفاء الأنوار في واحة الكرامة في إطار التزامنا بالمساهمة بحماية كوكب الأرض والمحافظة على موارده الطبيعية من خلال اتباع نمط حياة مستدام»، مؤكداً أن واحة الكرامة موئل نور دائم لا ينطفئ يزهو بأسماء شهداء الوطن ويفخر بهم طوال الدهر.

وأضاف أن كل اسم من أسماء شهدائنا الأبرار المحفور على جدران الواحة وأروقتها نور يضيء الدرب للمضي نحو غايات الوطن وأهدافه النبيلة.

وأوضح أن مشاركة واحة الكرامة في إحياء فعالية ساعة الأرض تؤكد الحرص على اتباع أفضل المعايير العالمية للحد من التلوث، والمساهمة في توفير بيئة آمنة مستدامة على مستوى الدولة في إطار إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2023 عاماً للاستدامة.

وأكد الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، أصبحت مركزاً عالمياً في مجال المحافظة على البيئة ومواجهة التغيير المناخي والحد من آثاره السلبية.