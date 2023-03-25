الإمارات  تحتفي  بـ «ساعة الأرض»

هالة الخياط (أبوظبي)

شاركت دولة الإمارات ملايين الأفراد حول العالم، مساء أمس، في الاحتفاء بساعة الأرض من الساعة 8:30 إلى 9:30 مساءً، بإطفاء الأنوار في المنازل والمنشآت؛ لتسليط الضوء على المشكلات التي يواجهها كوكبُ الأرض، والدعوة إلى توحيد الجهود، واتخاذ إجراءات منسَّقة وعاجلة لوضع الطبيعة على مسار التعافي.

ومنذ إطلاق الصندوق العالمي للطبيعة حملة ساعة الأرض في عام 2007، انضمّت المعالم الرئيسة في دولة الإمارات على غرار برج خليفة وجامع الشيخ زايد الكبير، إلى المعالم العالمية على غرار برج إيفل وعين لندن والكولوسيوم، في إطفاء الأضواء، وإلهام الملايين حول العالم للتحرّك نحو التغيير.

وأطفأت مؤسسات حكومية وخاصة وشركات وفنادق في مختلف إمارات الدولة، أمس، الأضواء ساعة كاملة تضامناً مع ما يقارب 2 مليار نسمة في أنحاء العالم، لتقليص حجم انبعاث الغازات الناجمة عن الاحتباس الحراري، بانتهاج أساليب تقليص استهلاك الطاقة.

ولف الظلام أمس مواقع ومعالم رئيسية في مختلف إمارات الدولة، تضامناً مع أكبر حدث بيئي عالمي، وهو «ساعة الأرض»، حيث تم إطفاء الأنوار غير الضرورية في المباني والمعالم البارزة عبر الإمارات السبع من الساعة الثامنة والنصف مساء ولمدة ساعة كاملة.

وأطفأت العديد من المواقع الحيوية في أبوظبي أضواءها، بما في ذلك جامع الشيخ زايد الكبير، جسر الشيخ زايد، قصر الإمارات، وأبراج الاتحاد، كما دعت العديد من الجهات الحكومية أفراد المجتمع للحد من الاستهلاك المفرط للطاقة، والتقليل من الاحتباس الحراري وتنظيم الاستهلاك، وحماية البيئة والموارد الطبيعية.