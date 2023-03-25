الأحد 26 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

الإمارات  تحتفي  بـ «ساعة الأرض»

الإمارات  تحتفي  بـ «ساعة الأرض»
26 مارس 2023 02:40

هالة الخياط (أبوظبي)

شاركت دولة الإمارات ملايين الأفراد حول العالم، مساء أمس، في الاحتفاء بساعة الأرض  من الساعة 8:30 إلى 9:30 مساءً، بإطفاء الأنوار في المنازل والمنشآت؛ لتسليط الضوء على المشكلات التي يواجهها كوكبُ الأرض، والدعوة إلى توحيد الجهود، واتخاذ إجراءات منسَّقة وعاجلة لوضع الطبيعة على مسار التعافي. 
ومنذ إطلاق الصندوق العالمي للطبيعة حملة ساعة الأرض في عام 2007، انضمّت المعالم الرئيسة في دولة الإمارات على غرار برج خليفة وجامع الشيخ زايد الكبير، إلى المعالم العالمية على غرار برج إيفل وعين لندن والكولوسيوم، في إطفاء الأضواء، وإلهام الملايين حول العالم للتحرّك نحو التغيير.
وأطفأت مؤسسات حكومية وخاصة وشركات وفنادق في مختلف إمارات الدولة، أمس، الأضواء ساعة كاملة تضامناً مع ما يقارب 2 مليار نسمة في أنحاء العالم، لتقليص حجم انبعاث الغازات الناجمة عن الاحتباس الحراري، بانتهاج أساليب تقليص استهلاك الطاقة.

أخبار ذات صلة
رودولفو: «الأبيض» تنقصه «الشراسة الهجومية»
«الأبيض الأولمبي» يواجه «محاربي التايجوك» على لقب «دولية قطر»

 ولف الظلام أمس مواقع ومعالم رئيسية في مختلف إمارات الدولة، تضامناً مع أكبر حدث بيئي عالمي، وهو «ساعة الأرض»، حيث تم إطفاء الأنوار غير الضرورية في المباني والمعالم البارزة عبر الإمارات السبع من الساعة الثامنة والنصف مساء ولمدة ساعة كاملة.
وأطفأت العديد من المواقع الحيوية في أبوظبي أضواءها، بما في ذلك جامع الشيخ زايد الكبير، جسر الشيخ زايد، قصر الإمارات، وأبراج الاتحاد، كما دعت العديد من الجهات الحكومية أفراد المجتمع للحد من الاستهلاك المفرط للطاقة، والتقليل من الاحتباس الحراري وتنظيم الاستهلاك، وحماية البيئة والموارد الطبيعية.

 

الإمارات
ساعة الأرض
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
رودولفو: «الأبيض» تنقصه «الشراسة الهجومية»
الرياضي
رودولفو: «الأبيض» تنقصه «الشراسة الهجومية»
اليوم 14:36
«العميد» يكسب «الملك» بـ «رمية أخيرة»
الرياضي
«العميد» يكسب «الملك» بـ «رمية أخيرة»
اليوم 14:31
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
الإمارات
الإمارات تدين بشدة حرق نسخة من القرآن الكريم في الدنمارك
اليوم 14:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©