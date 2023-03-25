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«الإمارات للسرطان» والشرطة المجتمعية توزعان المير الرمضاني في رأس الخيمة

«الإمارات للسرطان» والشرطة المجتمعية توزعان المير الرمضاني في رأس الخيمة
26 مارس 2023 02:40

رأس الخيمة (الاتحاد)

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قامت جمعية الإمارات للسرطان بالتعاون مع الشرطة المجتمعية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بمبادرة توزيع المير الرمضاني على عدد من عائلات مرضى السرطان من ذوي الدخل المحدود، تزامناً مع شهر رمضان الكريم. وأكد الرائد راشد بلهون رئيس قسم الشرطة المجتمعية، أن توزيع المير الرمضاني على المرضى يأتي ضمن التلاحم والتواصل المجتمعي لتحقيق السعادة والإيجابية لدى الأسر المتعففة وتقديم المساعدة لهم في شهر الخير والعطاء. من جهتها، قالت مهرة بن صراي مدير فرع جمعية الإمارات للسرطان في رأس الخيمة، إن الجمعية تحرص على دعم المرضى المكفولين لديها من المواطنين والمقيمين، ومد يد العون والمساعدة لأسر مرضى السرطان بتوفير كمية من المواد الغذائية.

جمعية الإمارات للسرطان
الشرطة المجتمعية
رأس الخيمة
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