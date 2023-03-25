«ترايستار العالمية» تدعم حملة «وقف المليار وجبة» بـ5 ملايين درهم

دبي (الاتحاد)

ساهمت مجموعة ترايستار العالمية التي تتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها، بخمسة ملايين درهم دعماً لحملة «وقف المليار وجبة»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام بشكل مستدام. وتهدف حملة «وقف المليار وجبة»، إلى توفير شبكة أمان غذائي وإيجاد حلول مستدامة للتصدي للجوع وأسبابه واحتواء تداعياته، وتنفيذ مشاريع ومبادرات موجّهة، ضمن خطط منهجية ومستهدفات محددة لمكافحة الجوع ومساندة الفئات الأكثر هشاشة في العالم. وتنضم مجموعة ترايستار العالمية بمساهمتها إلى العديد من المؤسسات والشركات ورجال الأعمال والأفراد الذين أعلنوا دعمهم جهود حملة «وقف المليار وجبة» للوصول بالدعم الغذائي المباشر إلى الفئات الضعيفة، وبشكل خاص من الأطفال واللاجئين والنازحين والمتضررين من الأزمات والكوارث حول العالم. وحول مساهمة مجموعة ترايستار العالمية، المتخصصة في خدمات الطاقة المتكاملة، بقيمة خمسة ملايين درهم لحملة «وقف المليار وجبة»، قال يوجين ماين، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «كعادتها خلال شهر رمضان الكريم، تحرص دولة الإمارات على إطلاق المبادرات الخيرية والإنسانية، وفي هذا العام كان العطاء أكثر تميزاً واستدامة عبر إطلاق حملة (وقف المليار وجبة) التي تدشن صندوقاً وقفياً لإطعام الطعام بشكل مستدام، وتستهدف توفير مئات الملايين من الوجبات للفئات الأقل حظاً في العديد من دول العالم». وأضاف: «إن مساهمتنا في حملة (وقف المليار وجبة)، تأتي في سياق التزامنا بفعل الخير ومساندة حملات العطاء، ونعتبر أن المشاركة الواسعة التي نراها كل عام في المبادرات الإنسانية والخيرية التي تطلقها دولة الإمارات، تجسيد للوعي المجتمعي بأهمية البذل ودعم الفقراء وتوفير الغذاء للمجتمعات الأكثر احتياجاً. وتُعد حملة (وقف المليار وجبة)، التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030 وخصوصاً هدف القضاء على الجوع في العالم، الأحدث ضمن (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) المؤسسة الإنسانية العالمية التي تضم حالياً عشرات المبادرات والمؤسسات التي تنفذ برامج العمل الخيري والإنساني في مختلف أنحاء العالم. وتساهم حملة (وقف المليار وجبة) في استدامة العطاء والخير وفتح باب جديد من البذل أمام المؤسسات والشركات ورجال الأعمال والشخصيات المشهود لها في العمل الإنساني والأفراد القادرين على المساهمة في الحملة». وتستقبل حملة «وقف المليار وجبة»، المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 5 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.1billionmeals.ae. فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999. ويمكن للمساهمين أيضاً المشاركة في «حملة وقف المليار وجبة» عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد

AE30 0260 0010 1533 3439 802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي، كما توفر الحملة خيار التبرع عبر الرسائل النصية في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، حيث يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة «وجبة» أو«Meal» على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة «دو» أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة «اتصالات من &e»، ويمكن للراغبين في المساهمة في حملة «وقف المليار وجبة» التبرع من خلال تطبيق «دبي الآن DubaiNow»، تحت فئة «التبرعات».