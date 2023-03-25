«السلامة الغذائية» تعزز جهودها الرقابية بأسواق أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، حملة تفتيشية وتوعوية مكثفة لضمان سلامة الأغذية المتداولة، والحد من هدر الغذاء، وذلك في إطار جهودها لتعزيز مستوى السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي وتحقيق رفاهية وسلامة المجتمع.

وتركز الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية على رصد الممارسات الخاطئة وتصحيحها من خلال الإجراءات المعتمدة، بما يضمن الوصول إلى أعلى مستويات السلامة الغذائية خلال الشهر الفضيل.

وتشمل الحملات التفتيشية مخازن المواد الغذائية ومراكز التوزيع والموردين ومنافذ البيع و«السوبر ماركت» والبقالة وأيضاً المطاعم والمطابخ الشعبية وشركات التموين، علاوةً على أسواق بيع اللحوم والأسماك ومحال الخضار والفواكه لضمان التزامها باشتراطات السلامة الغذائية.

بينما تركز حملة التوعية بشأن هدر الطعام على تأثيراته الضارة اقتصادياً وبيئياً، حيث تقدم «الهيئة» مجموعة من النصائح والإرشادات لجمهور المستهلكين حول أهمية الحفاظ على الطعام والتشجيع على الاستخدام الأمثل للأغذية.

وأكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن فرق التفتيش التابعة لها تكثف من الزيارات التفتيشية للمنشآت الغذائية العاملة على مستوى الإمارة، للتأكد من التزامها بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة الغذائية في هذه المنشآت، إلى جانب توعية العاملين بالممارسات الصحيحة لسلامة الأغذية، وذلك لترسيخ مسؤولية متداولي الغذاء في الالتزام بممارسات واشتراطات السلامة الغذائية. وبالإضافة إلى جهودها الرقابية أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية حملة توعوية واسعة لكافة فئات المجتمع لتعزيز مفهوم ثقافة سلامة الغذاء في جميع مراحل سلسلة تداول الأغذية، تتضمن نصائح وإرشادات بشأن التسوق الصحيح للمواد الغذائية، بالإضافة إلى الممارسات الصحيحة في تخزين، وإعداد، وتجهيز، وطبخ، وحفظ وتقديم الغذاء، فضلاً عن التوعية بشأن المخاطر المحتملة جراء السلوكيات والممارسات الخاطئة في التعامل مع المواد الغذائية والأطعمة.