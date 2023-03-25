261 محلاً بـ«سوق الجبيل» تستقبل الزوار

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أكد المهندس حامد الزرعوني، المدير التنفيذي لسوق الجبيل لـ«الاتحاد»، أن سوق الجبيل مستعد لاستقبال زواره من مواطنين ومقيمين طيلة شهر رمضان المبارك، ليقدم لهم تجربة تسوق متكاملة، من خلال توفير جميع ما يحتاجون إليه من منتجات ومستلزمات غذائية طازجة تحت سقف واحد، موزعة على ثلاثة أقسام رئيسة، هي قسم الخضراوات والفواكه، والأسماك، واللحوم.

وقال المدير التنفيذي لسوق الجبيل: «نهنئ الجميع بحلول شهر رمضان المبارك، ونؤكد حرصنا بتوفير جميع احتياجات مرتادي سوق الجبيل خلال شهر رمضان المبارك، والذي يشهد إقبالاً كبيراً خلال الشهر المبارك وعلى مدار العام، والذي جاء نتيجة حتمية لما يقدمه من خدمات نوعية ومرافق ذات مستوى عالمي، بما يسهم في تحقيق أعلى درجة رضا زوار السوق، ويلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم، وفق أفضل الممارسات وأعلى المعايير، والتي تجعل من تجربة التسوق في سوق الجبيل تجربة فريدة من نوعها، إذ يعتبر السوق أحد أهم منافذ بيع المنتجات الاستهلاكية».

وأضاف: يوفر السوق في الشهر الفضيل جميع ما يحتاج إليه الزوار بشكل أساسي من الخضراوات والفواكه المحلية أو المستوردة من العديد من دول العالم، مثل هولندا ومصر وتونس والأردن وليبيا وشرق آسيا وأوزبكستان وباكستان والهند، بالإضافة إلى مستلزمات غذائية في جميع أقسامه بأسعار تنافسية محفزة للشراء، كما يقدم قسم الأسماك أجود أنواع الأسماك المحلية والعالمية الموردة إلى السوق من الصيادين مباشرة ومن كبريات الشركات العالمية، وتوفيرها للمستهلكين بأسعار تنافسية في متناول الجميع».

وحول مواعيد السوق في رمضان، فإنه يستقبل زواره الكرام خلال شهر رمضان الكريم طيلة أيام الأسبوع من الساعة 8 صباحاً وحتى 12:00 ليلاً، مع الأخذ بعين الاعتبار استراحة الإفطار اليومية من الساعة 6:30 وحتى 7:30 مساءً، أما يوم الجمعة، فيستقبل السوق زواره من 7:30 صباحاً حتى 12:00 ليلاً، ويغلق السوق وقت صلاة الجمعة من الساعة 11:30 صباحاً حتى 1:30 ظهراً.

ويضم سوق الجبيل 261 محلاً موزعة على 3 أقسام، هي قسم الخضراوات والفواكه 174 محلاً، منها 22 محلاً للتمور، وقسم اللحوم ويضم 65 محلاً، وقسم الأسماك الطازجة ويضم 35 محلاً لبيع الأسماك والأطعمة البحرية، بالإضافة إلى قسم الشواء، وقسمي تنظيف وتقطيع الأسماك، ويعمل بهما أكثر من 70 موظفاً في اليوم على تلبية طلبات عملاء السوق لهذه الخدمة وبأسعار رمزية، وكذلك يضم قسماً للشواء الشواء، ويمتد على مساحة تصل إلى 365 متراً مربعاً، كما يتوافر في السوق خدمات متنوعة ومرافق أخرى، مثل أجهزة الصراف الآلي، «هايبر ماركت»، وصيدلية وغيرها، وهو ما يوفر على المتسوقين الوقت والجهد، ويقدم لهم خدمات ضمن أعلى المعايير.