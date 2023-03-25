بلدية رأس الخيمة: حملات تفتيشية على محال بيع الدواجن واللحوم والأسماك

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

أكدت إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة أن كافة المقاصب العاملة في الإمارة قد خضعت إلى أعمال الصيانة الدورية، وذلك استعداداً لاستقبال طلبات الذبح خلال شهر رمضان المبارك. وقالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة لـ«الاتحاد»: إن مقاصب رأس الخيمة كالمقصب المركزي بالفلية ومقصب رأس الخيمة ومقصب الغيل ومقصب شوكة، قد شهدت أعمال تطوير وتحسين في مختلف المرافق والآليات المستخدمة المعتمدة في تنفيذ أعمال الفحص والذبح والتقطيع، وغيرها التي تسهم في تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين خلال شهر رمضان التي تزيد نسبة عمليات الذبح خلاله مقارنة بالأشهر الأخرى من العام. وذكرت أن المقاصب كافة تحوي فرق عمل مختلفة المهام من الفنيين والأطباء البيطريين والعمال وغيرها، التي تعمل فريقاً واحداً من أجل تسلم وتنفيذ عمليات الفحص والذبح وغيرها إلى حين استلام المستهلك الذبيحة مستوفية كافة اشتراطات الصحة العامة، مع إرجاع الأخرى غير الصالحة لاستهلاك الآدمي.

وأشارت إلى أن مقاصب الإمارة تمكنت من تنفيذ عمليات الذبح خلال العام الماضي بعدد (88692) رأس من المواشي من مختلف الأصناف الماعز والأغنام والأبقار والجمال، مؤكدة جاهزية المقاصب التي تعمل وفق أعلى المستويات والمواصفات العالمية.

وذكرت أن الإدارة قامت بتنظيم عدد من الحملات التفتيشية المكثفة قبل حلول شهر رمضان، وستواصل تنفيذها خلال الشهر الفضيل، منها على محلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك التي تشهد هي الأخرى عمليات شراء يومية وبكميات متزايدة، بهدف التأكد من صلاحيتها ومن جاهزية كافة المعدات وثلاجات العرض المستخدمة خلالها، ومدى التزامها باشتراطات الصحة العامة التي يتم تعريفها بها في تداول وبيع المنتجات الغذائية للمستهلكين نتيجة الإقبال المتزايد عليها.