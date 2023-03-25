الأحد 26 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

بلدية رأس الخيمة: حملات تفتيشية على محال بيع الدواجن واللحوم والأسماك

بلدية رأس الخيمة: حملات تفتيشية على محال بيع الدواجن واللحوم والأسماك
26 مارس 2023 02:40

هدى الطنيجي (رأس الخيمة) 

أخبار ذات صلة
مجلس محمد بن حمد الشرقي ينطلق اليوم
الحكام يتقبلون التهاني في شهر رمضان المبارك

 أكدت إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة أن كافة المقاصب العاملة في الإمارة قد خضعت إلى أعمال الصيانة الدورية، وذلك استعداداً لاستقبال طلبات الذبح خلال شهر رمضان المبارك. وقالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة لـ«الاتحاد»: إن مقاصب رأس الخيمة كالمقصب المركزي بالفلية ومقصب رأس الخيمة ومقصب الغيل ومقصب شوكة، قد شهدت أعمال تطوير وتحسين في مختلف المرافق والآليات المستخدمة المعتمدة في تنفيذ أعمال الفحص والذبح والتقطيع، وغيرها التي تسهم في تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين خلال شهر رمضان التي تزيد نسبة عمليات الذبح خلاله مقارنة بالأشهر الأخرى من العام. وذكرت أن المقاصب كافة تحوي فرق عمل مختلفة المهام من الفنيين والأطباء البيطريين والعمال وغيرها، التي تعمل فريقاً واحداً من أجل تسلم وتنفيذ عمليات الفحص والذبح وغيرها إلى حين استلام المستهلك الذبيحة مستوفية كافة اشتراطات الصحة العامة، مع إرجاع الأخرى غير الصالحة لاستهلاك الآدمي.
وأشارت إلى أن مقاصب الإمارة تمكنت من تنفيذ عمليات الذبح خلال العام الماضي بعدد (88692) رأس من المواشي من مختلف الأصناف الماعز والأغنام والأبقار والجمال، مؤكدة جاهزية المقاصب التي تعمل وفق أعلى المستويات والمواصفات العالمية.
وذكرت أن الإدارة قامت بتنظيم عدد من الحملات التفتيشية المكثفة قبل حلول شهر رمضان، وستواصل تنفيذها خلال الشهر الفضيل، منها على محلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك التي تشهد هي الأخرى عمليات شراء يومية وبكميات متزايدة، بهدف التأكد من صلاحيتها ومن جاهزية كافة المعدات وثلاجات العرض المستخدمة خلالها، ومدى التزامها باشتراطات الصحة العامة التي يتم تعريفها بها في تداول وبيع المنتجات الغذائية للمستهلكين نتيجة الإقبال المتزايد عليها.

رأس الخيمة
بلدية رأس الخيمة
اللحوم
الأسماك
رمضان
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
رودولفو: «الأبيض» تنقصه «الشراسة الهجومية»
الرياضي
رودولفو: «الأبيض» تنقصه «الشراسة الهجومية»
اليوم 14:36
«العميد» يكسب «الملك» بـ «رمية أخيرة»
الرياضي
«العميد» يكسب «الملك» بـ «رمية أخيرة»
اليوم 14:31
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
الإمارات
الإمارات تدين بشدة حرق نسخة من القرآن الكريم في الدنمارك
اليوم 14:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©