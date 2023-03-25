جامع ناصر بن زايد.. تصميم تراثي مستوحى من قصر الحصن

محمد البلوشي (العين)

يقع جامع الشيخ ناصر بن زايد آل نهيان في منطقة القطارة بمدينة العين، يغلب على عمارته الطابع التراثي، وتصاميمه مستوحاة من تصاميم قصر الحصن في العاصمة أبوظبي، ويعكس تصميم الجامع التاريخ والأصالة والتراث والهوية والحضارة المتناغمة مع عصور المنطقة. يتمتع جامع الشيخ ناصر بن زايد آل نهيان بمساحة مبنية تبلغ 4466 متراً مربعاً، ومساحة مصلى العيد التي تبلغ 4660 متراً مربعاً، ويتسع الحرم الداخلي لـ1700 مصل، فيما يتسع الحرم الخارجي لـ5000 مصل. ويضم الجامع مصلى للنساء بسعة 220 مصلية، ومركزاً لتحفيظ القرآن، ومساحات خارجية بمسطحات خضراء.