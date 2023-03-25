فتوى: حكم صلاة التراويح بالنسبة للمرأة؟

حكم صلاة التراويح بالنسبة للمرأة؟

أجاب مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بأن: «صلاة

التراويح مستحبةٌ، والأفضلُ للمرأة أن تصليَها في بيتها،

ويحصُلُ لها الأجرُ الكاملُ بذلك، ولا حرج عليها أن تصليَ التراويحَ

في مصلى النساءِ بالمسجد، والدليلُ على ذلك حديثُ ابنِ عمر

رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: (لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ،

وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ)».

وأجاب مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي رداً على سؤال: أنا مرضعٌ وأفطرتُ

في نهار رمضان بسبب الإرضاع، فماذا يجب عليَّ؟

أنه إذا خافت المرضعُ على ولدها بسبب الصوم، أو كان الصومُ مع الرضاع يُسبّب لها جَهْداً ومشقةً، يجوز لها أن تُفطرَ، وعليها القضاءُ مع الكفارة، وهي: إطعامُ مسكينٍ، وتقدَّر بمبلغ خمسةَ عشرَ «15» درهماً عن كل يوم.

ورداً على سؤال: هل يَفسُد الصومُ ببقايا الطعام في الفم من السحور؟ قال مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي إنه «لا يَفسُد الصومُ بما يبقى من طعام السحور في فم الصائم، فإن ابتلع شيئا منها، فلا يؤثر على صومه».