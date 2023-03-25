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«إسعاد عامل» تكرم 400 موظف خدمة

خلال تكريم العاملين (من المصدر)
26 مارس 2023 02:40

دبي (الاتحاد)

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نظم قسم التنوع الثقافي بإدارة التوعية الأمنية بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، مبادرة «إسعاد عامل»، في نادي ضباط الشرطة، لتكريم 400 مشارك من موظفي الخدمات في شرطة دبي وتوزيع الهدايا عليهم، وذلك في إطار حرصها على إدخال البهجة والسعادة والسرور في قلوبهم في مختلف المناسبات.
وقال الملازم أول خالد صقر الحاي، رئيس قسم التنوع الثقافي، إن الإدارة العامة لإسعاد المجتمع تحرص بشكل دائم على إقامة الأنشطة والفعاليات وتكريم موظفي الخدمات الذين يعملون في مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة. وتأتي هذه الفعالية تزامناً مع شهر رمضان المبارك، وهي إحدى المبادرات التي تنفذ خلال العام والتي تُعنى بتكريم مختلف الفئات العاملة في شرطة دبي.
وتضمن التكريم أنشطة متعددة منها الفحوص الطبية المجانية، وفحوص النظر ونظارات مجانية لمن يحتاجون نظارات طبية، وحسومات على منتجات النظارات، وسحوبات على عدد 5 تذاكر سفر، وأنشطة مختلفة، بحضور عدد من المسؤولين والمشرفين من مختلف الإدارات العامة، كما تضمنت المبادرة توزيع مير رمضاني على كل موظفي الخدمات.

شرطة دبي
إسعاد المجتمع
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