3 أسابيع إجازة الفصل الثاني للطلبة في رمضان

دينا جوني (دبي)

يبدأ يوم غدٍ الاثنين طلبة المدارس الحكومية الذين أتموا امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، إجازة الربيع التي تمتد لثلاثة أسابيع للطلبة، فيما تبدأ إجازة الهيئتين التعليمية والإدارية في الثالث من أبريل المقبل ولغاية 14 أبريل، على أن يستهل الطلبة والمعلمون الدراسة في الفصل الثالث في 17 أبريل المقبل. أما الطلبة الذين سيؤدون الامتحان التعويضي الأسبوع المقبل، فستمتد إجازتهم للفصل الثاني لأسبوعين فقط.

وكان مجلس الوزراء قد اعتمد التقويم المدرسي للأعوام الثلاثة المقبلة، لجميع المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق المناهج الأجنبية أو منهاج وزارة التربية والتعليم. وبناءً عليه، تلتزم المدارس بتواريخ بدء ونهاية العام الدراسي، وبمدة إجازة فصل الصيف، والإجازات الفصلية.

وتلقى مديرو مدارس خاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم والمناهج الأجنبية، تعميماً من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، لإعداد التقويم المدرسي للعام الدراسي المقبل 2023-2024، بناءً على المواعيد المحددة في التقويم المدرسي المعتمد من مجلس الوزراء، ورفعه إلى إدارة التراخيص المؤسسية في موعد أقصاه 30 مارس الجاري. وأشار التقويم إلى أن الجهة التعليمية تعتمد الخيار الأمثل للتقويم المدرسي للمدارس الخاصة التابعة لها، وفي حال عدم زيادة أيام التمدرس عن 182 يوماً، وتبقّى فائض لدى المدرسة الخاصة، يُمنع إلحاق الفائض من الأيام بإجازات الشتاء أو الربيع أو الصيف، ويتم استخدام الفائض من الأيام خلال العام الدراسي حسب احتياج المدرسة الخاصة وموافقة الجهة التعليمية، وقد يتم استخدامها كأيام للتنمية المهنية.

ودعت المؤسسة المدارس الخاصة إلى تحديد تاريخ بدء وانتهاء إجازة الهيئتين الإدارية والأكاديمية في التقويم، كونه شأناً خاصاً تحدده المدرسة بما يتوافق مع قوانين الجهات المختصة بالدولة، وبما يضمن وجودهما أثناء انتظام الدراسة ولا يتعارض مع دوام الطلبة. وأكدت عدم السماح بتعطيل المدارس في غير العطل الرسمية إلا بموافقة مسبقة من الوزارة أو الجهات التعليمية المحلية، والعمل على تحديد تاريخ بداية ونهاية كافة الامتحانات الفصلية، مع التقيد بضرورة وجود أحد أعضاء الهيئة الإدارية بالمدرسة طوال فترة العطلة الصيفية والإجازة الفصلية، والتقيّد بالحد الأدنى لأيام التمدرس البالغ 182 يوماً، وألا تزيد إجازة الصيف لجميع المدارس، بغض النظر عن المنهاج المتبع عن أكثر من 8 أسابيع ولا يقل عن 7 أسابيع.