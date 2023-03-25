تعاون بين مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي وجامعة الإمارات

العين (وام)

وقعت جامعة الإمارات العربية المتحدة، ومركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، مذكرة تعاون مشترك، بحضور الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، والأستاذ الدكتور غالب البريكي، مدير جامعة الإمارات بالإنابة.

وأعرب الطرفان عن سعادتهما بتوقيع الاتفاقية، التي تعد جزءاً من العمل الوطني، وتحقيقاً للمسؤولية المجتمعية، والتعاون الهادف لدعم أجيال الوطن ورفعة ومستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار جهود التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مؤسسات الدولة، حيث تعتبر جامعة الإمارات، مؤسسةً رائدة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، كما يعتبر مركز محمد بن خالد آل نهيان الثقافي مؤسسة ثقافية اجتماعية، بمعايير ذات جودة عالمية، تُعنى ببناء الإنسان، وتفعيل طاقات الفرد والمجتمع لتحقيق التنمية المستدامة، ويسعى لتكوين علاقة إيجابية بين الفرد ومحيطة، وتشجيع مشاركته في جهود تنمية المجتمع وتطويره، والمحافظة على مكتسباته ومنجزاته، وتنمية الشعور بالولاء والانتماء للوطن.

واتفق الطرفان على وضع إطار عام لتعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين، ووضع الأسس التي تحكم العلاقة بينهما، ليتسنى لهما القيام بواجباتهما، وفق الأصول التي تحفظ لكل طرف خصوصياته، وبناءً على أوجه التعاون وتبادل الخبرات والتجارب، والعمل على إنجاز الدراسات والبحوث والمقالات في المجالات المشتركة، ونشرها في المجلات والإصدارات التابعة لكل منهما، والعمل على تفعيل البرامج البيئية وبرامج التنمية المستدامة، وجودة الحياة، والتنسيق المشترك في مجال البرامج التطوعية والاستفادة من الطاقات البشرية في خدمة الفعاليات، سواء التطوع التخصصي أو المجتمعي.

كما تنص الاتفاقية على الإفادة من مصادر التعلم وقواعد البيانات المتوافرة لدى كل طرف، والعمل على إنشاء فهرس موحد للمصادر والمراجع العلمية والأكاديمية والإفادة من قواعد البيانات الإلكترونية العلمية والمهنية المتاحة وتبادل الإصدارات والكتب والدوريات والمنشورات والبحوث بكافة اللغات المتوافرة، والتعاون في مجال الخدمات اللوجستية والموارد المادية والبشرية، إضافة إلى التدريبات العملية، وتوفير فرص التدريب المهني والعمل الصيفي للطلبة.