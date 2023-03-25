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32 جهة تشارك في معرض «فرصة» للوظائف 2023

عيسى البستكي يتحدث إلى الحضور خلال المعرض (من المصدر)
26 مارس 2023 02:40

دبي (الاتحاد) 

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شهد معرض الوظائف السنوي الذي نظمه مركز التوظيف والتدريب المهني في جامعة دبي، بمشاركة 32 من المؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص، إقبالاً كبيراً من الطلبة والخريجين على الحضور والمشاركة في المعرض وتسجيل طلباتهم للتوظيف لدى الشركات والمؤسسات المشاركة، والتي حرصت على استقطاب الطلبة والخريجين من جميع الجنسيات للعمل بهذه المؤسسات والشركات بعد التخرج، لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز بيئة الأعمال.
وشارك مئات من طلبة الجامعة وعدد كبير من الخريجين، ومعظمهم من المواطنين، في المعرض الذي افتتحه الدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة، بحضور نواب رئيس الجامعة وعدد كبير من أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية.
وأكد الدكتور البستكي، خلال حفل افتتاح المعرض، حرص الجامعة على تقديم تعليم بجودة عالية وباعتمادات عالمية ومحلية في كلياتها والتي تشمل إدارة الأعمال والهندسة وتقنية المعلومات والقانون، لافتاً إلى أن هذه المعارض تساهم في توظيف نخبة من المواطنين والمقيمين لدفع عجلة الاقتصاد والتنمية، بما يتوافق مع جهود الدولة في استقطاب المواهب والكفاءات على هذه الأرض الطيبة.
ونوه بأن الجامعة ستطرح اعتباراً من العام الأكاديمي الجديد في سبتمبر المقبل، 6 برامج جديدة لمرحلتي البكالوريوس والماجستير والتي تشمل استحداث 3 درجات في مرحلة البكالوريوس في مجال القانون وهندسة الحاسوب والذكاء الاصطناعي، و3 درجات جديدة في مرحلة الماجستير تشمل العلوم في الأمن السيبراني والعلوم في الهندسة الكهربائية وإدارة الأعمال في تخصصات «التسويق الرقمي، إدارة التكنولوجيا المالية، إدارة الإمداد العالمي والإدارة الإستراتيجية لرأس المال البشري.
وأشار إلى أن البرامج الحديثة والمتطورة التي تطرحها الجامعة حالياً، وتلك التي ستطرحها في سبتمبر المقبل، تتماشى مع رؤيتها وخططها الاستراتيجية، والتي تتواءم بدورها مع خطة الخمسين عاماً المقبلة التي وضعتها القيادة السياسية الرشيدة لتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلي.
وشارك في عرض الوظائف أكثر من 32 من المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية والخاصة، ومنها موانئ دبي العالمية، مركز دبي المالي، لجنة إيفاد في القيادة العامة لشرطة دبي، الإدارة العامة للهوية والجنسية، مركز دبي التجاري العالمي، جمارك دبي، شركة دبي للاستثمار، طيران الإمارات، فلاي دبي، مجموعة الفطيم، مجموعة جمعة الماجد ومجموعة أبناء كلداري، جوديير للإطارات، ماستر كارد، آرامكس، بنك ستاندرد تشارترد، شلهوب جروب، البنك العربي المتحد، فالكون سيتي، آباريل جروب، وشركة بحري السعودية والتي حرصت على استقطاب الطلبة من جميع الجنسيات وبصفة خاصة الطلبة السعوديين.
وعلى هامش المعرض تم عمل مقابلات فورية لفرص العمل التي تتراوح بين الدوام الكامل والدوام الجزئي والتدريب الميداني.
من جانبها، قالت آمنة المرزاق مديرة إدارة مركز التوظيف والتدريب المهني في جامعة دبي: إن المعرض هو حدث سنوي وتقليد دائم هدفه تسهيل مهمة الشركات في إجراء مقابلات مباشرة مع طلبة الجامعة وخريجيها المتميزين في الدولة.

معرض الوظائف السنوي
دبي
جامعة دبي
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