«رمضان فضائل ونعم» تجذب 800 من الجاليات

دبي (الاتحاد)

جذبت محاضرة الداعية البريطاني (إسماعيل بولوك) 800 من الجاليات المقيمة في منطقة تيكوم باللغة الإنجليزية، وذلك عقب صلاة التراويح بمسجد هامل الغيث، ضمن فعاليات رمضان دبي 1444هـ التي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، تحت شعار «رمضان مع من نحب» وفي إطار فعاليات (مبادرة هلا رمضان) للجاليات.

وألقى الداعية المحاضرة باللغة الإنجليزية بعنوان (رمضان فضائل ونعم)، تطرق فيها إلى العديد من الفضائل والنعم في شهر رمضان الفضيل، وحث الناس على اغتنام الفرصة في رمضان بالصوم والعبادة، وذكر الله سبحانه وتعالى، والصلاة والقيام والصدقات والإحسان وغيرها من الطاعات، لينال العبد الثواب والأجر المضاعف من الله في هذا الشهر المبارك، فهو شهر الله وحده عز جلاله، وهو الذي يجزي به.

ويعد جانب إلقاء المحاضرات الدينية للجاليات من فعاليات رمضان دبي التي تستهدف الجاليات المقيمة لدمجهم لتعريفهم وتوعيتهم بمفاهيم الدين الإسلامي السمح.