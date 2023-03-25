فحص 98 مسبحاً عاماً بأبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، حملة لاشتراطات الصحة والسلامة لأحواض السباحة العامة، شملت كافة المناطق التابعة لبلدية مدينة أبوظبي.

وخلال الحملات التفتيشية التي بدأت منذ بداية العام الجاري، وحتى الآن تم فحص 98 مسبحاً عاماً في مدينة أبوظبي والبر الرئيس، حيث تم التأكد من نسب المواد المضافة في المسابح وموائمتها للمعدلات العالمية والتراخيص المعتمدة.

وخلال الحملات تم توزيع 200 كتيب إرشادي على منقذي ومشرفي أحواض السباحة لرفع الوعي لديهم، والتأكد من توافر معدات السلامة والالتزام بالإجراءات الإرشادية والصحية.

وأوضحت البلدية، أنها أصدرت منذ بدية العام الجاري 29 رخصة حوض سباحة عامة، واعتمدت 47 مشغلاً لأحواض السباحة.

وأشارت البلدية إلى أن الحملة تهدف إلى التوعية ثم التأكد من توافر المعايير والاشتراطات المحددة لضمان سلامة مرتاديها، والتأكد من التزام جميع المشغّلين بالاشتراطات والمعايير الصحية والفنية، وفقاً للدليل الصادر من دائرة البلديات والنقل لرفع نسبة الوعي وضمان صحة المياه المستخدمة.

وتضمّنت الحملة التفتيشية التي شملت أحواض السباحة العامة الموجودة في الأندية الرياضية، والمراكز الصحية، والمجمّعات السكنية والحدائق المائية، إجراءات عدة للتأكد من توافر المعايير التي تقيّم مدى صلاحية المياه المستخدمة، من حيث نسبة المواد الكيميائية «الكلور» والحموضة، ودرجة الحرارة، وتوفير منقذ سباحة، ووجود رخصة التشغيل ونظافة الأحواض وملاحقها، بالإضافة إلى التوعية بالإجراءات والقوانين المنظمة لتشغيل وإدارة المسابح والشروط التخصصية التي يجب على المشغلين الالتزام بها، عن طريق التسجيل في المنصة الذكية للخدمات، واستخراج رخصة تشغيل حوض سباحة، وطلب تسجيل مشغل حوض سباحة والخدمات والشروط المنظمة في هذا المجال.