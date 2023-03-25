الأحد 26 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

محمد بن راشد: ليلة استثنائية رمضانية في كأس دبي العالمي للخيول

محمد بن راشد: ليلة استثنائية رمضانية في كأس دبي العالمي للخيول
25 مارس 2023 21:43

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مساء اليوم، تتويج الجواد «يوشبا تيسورو» من اليابان بطلاً لكأس دبي العالمي للخيول.

وكتب سموه على موقع تويتر «ليلة استثنائية رمضانية في كأس دبي العالمي للخيول توجنا خلالها الجواد يوشبا تيسورو من اليابان بطلاً للكأس الأجمل والأفضل عالمياً».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «لدينا أفضل جمهور وأفضل فريق عمل قادرين على تحقيق الإبهار المتجدد كل عام».

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس بنغلاديش بذكرى استقلال بلاده
محمد بن راشد: الإمارات محور التقاء العالم للاحتفاء بالنجاح والانتصار والتميّز
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
كأس دبي العالمي للخيول
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
«العميد» يكسب «الملك» بـ «رمية أخيرة»
الرياضي
«العميد» يكسب «الملك» بـ «رمية أخيرة»
اليوم 14:31
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
الإمارات
الإمارات تدين بشدة حرق نسخة من القرآن الكريم في الدنمارك
اليوم 14:31
«الأبيض الأولمبي» يواجه «محاربي التايجوك» على لقب «دولية قطر»
الرياضي
«الأبيض الأولمبي» يواجه «محاربي التايجوك» على لقب «دولية قطر»
اليوم 14:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©