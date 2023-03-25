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محمد بن راشد: ليلة استثنائية رمضانية في كأس دبي العالمي للخيول
محمد بن راشد: ليلة استثنائية رمضانية في كأس دبي العالمي للخيول
25 مارس 2023 21:43
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مساء اليوم، تتويج الجواد «يوشبا تيسورو» من اليابان بطلاً لكأس دبي العالمي للخيول.
وكتب سموه على موقع تويتر «ليلة استثنائية رمضانية في كأس دبي العالمي للخيول توجنا خلالها الجواد يوشبا تيسورو من اليابان بطلاً للكأس الأجمل والأفضل عالمياً».
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «لدينا أفضل جمهور وأفضل فريق عمل قادرين على تحقيق الإبهار المتجدد كل عام».
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