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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
25 مارس 2023 17:51

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا إلى غائم أحياناً على بعض المناطق خاصة الغربية والساحلية مع احتمال سقوط أمطار ليلاً، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

الرياح:   جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل 40 كم/س.

الخليج العربي:  خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً ليلاً غرباً.فيما سيحدث المد الأول عند الساعة  16:38 والمد الثاني عند الساعة  04:12 والجزر الأول عند الساعة 10:59 والجزر الثاني عند الساعة 22:05.

بحر عمان:  خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:34 والمد الثاني عند الساعة  00:15 الجزر الاول عند الساعة  19:40 والجزر الثاني عند الساعة  08:17.

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