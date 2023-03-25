الأحد 26 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

رئيس الدولة يمنح سفير البرازيل السابق وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

رئيس الدولة يمنح سفير البرازيل السابق وسام الاستقلال من الطبقة الأولى
25 مارس 2023 16:48

 منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، سعادة فرناندو أجريجا سفير جمهورية البرازيل الاتحادية السابق لدى الدولة وسام الاستقلال من الطبقة الأولى، وذلك تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة والتي أسهمت في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في شتى المجالات.وقلّد سعادة صالح أحمد السويدي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، سعادة أجريجا الوسام خلال حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة السويدي على شرف سعادة أجريجا، الذي يتقلد حاليا منصب رئيس المراسم بالقصر الرئاسي البرازيلي.وأثنى سعادة السويدي على مساهمة فرناندو أجريجا في تطوير العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية البرازيل الاتحادية والدفع بالتعاون الثنائي قدماً خلال سنوات عمله في الدولة.من جانبه، أكّد سعادة أجريجا اعتزازه بهذا الوسام الذي يعبر عن عمق علاقات الصداقة والتعاون الثنائي المتميز، مشيراً إلى تطلع بلاده دائماً إلى تعاون وثيق مع دولة الإمارات بما يخدم شعبي البلدين.
وأعرب سعادته عن بالغ تقديره وشكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، مشيداً بالسياسة الحكيمة لسموه، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".
وفي الختام، تقدم سعادته بالشكر لوزارة الخارجية والتعاون الدولي ولجميع الجهات الحكومية في دولة الإمارات على ما وجده من تعاون ما كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين.

أخبار ذات صلة
«الأبيض الأولمبي» يواجه «محاربي التايجوك» على لقب «دولية قطر»
"زايد للإسكان" يصدر 432 قرار دعم سكني بقيمة 299 مليون درهم
المصدر: وام
إسرائيل
الإمارات
محمد بن زايد
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
«العميد» يكسب «الملك» بـ «رمية أخيرة»
الرياضي
«العميد» يكسب «الملك» بـ «رمية أخيرة»
اليوم 14:31
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
الإمارات
الإمارات تدين بشدة حرق نسخة من القرآن الكريم في الدنمارك
اليوم 14:31
«الأبيض الأولمبي» يواجه «محاربي التايجوك» على لقب «دولية قطر»
الرياضي
«الأبيض الأولمبي» يواجه «محاربي التايجوك» على لقب «دولية قطر»
اليوم 14:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©