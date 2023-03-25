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"موانئ أبوظبي" تطلق خدمة ملاحية جديدة لشحن البضائع المدحرجة تعزز الربط التجاري مع الكويت عبر ميناء خليفة

"موانئ أبوظبي" تطلق خدمة ملاحية جديدة لشحن البضائع المدحرجة تعزز الربط التجاري مع الكويت عبر ميناء خليفة
25 مارس 2023 12:29

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، اليوم، عن إطلاق خدمة ملاحية جديدة مباشرة تعزز الربط التجاري واللوجستي، وتيّسر حركة التجارة مع دولة الكويت الشقيقة، عبر شحن البضائع المدحرجة من ميناء خليفة إلى ميناء الشويخ في الكويت.
وقال الكابتن عمار الشيبة، الرئيس التنفيذي بالإنابة - القطاع البحري ومجموعة سفين، مجموعة موانئ أبوظبي: نحرص في مجموعة موانئ أبوظبي، انطلاقاً من مكانتنا كمزود إقليمي رائد للحلول اللوجستية والتجارية وسلسلة الإمداد، على تسخير قدراتنا اللوجستية المتكاملة تلبيةً لمتطلبات متعاملينا، ونمو أعمالهم وتسهيل وصولهم إلى الأسواق المستهدفة بأقل فترة زمنية وبأسعار تنافسية عبر ميناء خليفة، البوابة الاستراتيجية لإمارة أبوظبي.
وشهدت العلاقات التجارية الثنائية الوثيقة بين الإمارات والكويت خلال الأعوام القليلة الماضية نمواً ملحوظاً من حيث القيمة ونوع البضائع التجارية، وارتفع التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين، خلال العام 2022، وفقاً لبيانات أولية صادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ليصل إلى 43.5 مليار درهم، مقارنة بـ 38.5 مليار درهم في 2021، بنمو نسبته 13%، وذلك بعد أن ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية إلى الكويت من 12.7 مليار درهم إلى 14.2 مليار درهم، وكذلك ارتفاع قيمة إعادة التصدير إلى الكويت من 20.9 مليار درهم إلى 21.9 مليار درهم، تزامناً مع ارتفاع الواردات إلى الإمارات العربية المتحدة من 4.9 مليار درهم إلى 7.3 مليار درهم.
وعلى الصعيد الإقليمي، شهدت مؤخراً أحجام التبادل التجاري بين دولة الإمارات ودول المنطقة نمواً لافتاً يعزى إلى تنفيذ مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة وبناء شراكات استراتيجية مع دول الجوار، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الاتفاقيات التي وقعتها مجموعة موانئ أبوظبي مع كل من مصر والأردن والعراق وتركيا.
ويأتي إطلاق الخدمة الملاحية الجديدة بين ميناء خليفة وميناء الشويخ، كجزء من جهود مجموعة موانئ أبوظبي الرامية إلى تعزيز الربط التجاري وتيسير حركة التجارة في المنطقة عبر ميناء خليفة.

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