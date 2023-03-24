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حاكم رأس الخيمة يستقبل المهنئين بحلول رمضان المبارك

حاكم رأس الخيمة يستقبل المهنئين بحلول رمضان المبارك
25 مارس 2023 02:16

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، مساء أمس، جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك، وذلك في ثاني أيام الشهر الفضيل.
وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة من الشيوخ، وكبار المسؤولين، ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، ورجال الأعمال، والمواطنين الذين قدموا لتهنئة سموه بحلول الشهر الفضيل.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وعلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وعلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وعلى إخوانهم أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبال، الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

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حاكم رأس الخيمة
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