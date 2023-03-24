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شخبوط بن نهيان: علاقاتنا وثيقة مع غامبيا

شخبوط بن نهيان ورئيس غامبيا والحضور في صورة تذكارية (وام)
25 مارس 2023 02:27

بانجول - غامبيا (وام) 

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التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، فخامة أدما بارو، رئيس جمهورية غامبيا، حيث نقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنياتهما لفخامته ولشعب غامبيا بدوام التقدم والازدهار. 
‏‎وأشاد الطرفان بالعلاقة التاريخية بين دولة الإمارات وجمهورية غامبيا، وبحثا الفرص الواعدة للتعاون في قطاعات الزراعة، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والرقمنة والمشاريع التنموية، وأكدا التزامهما بتطوير العلاقات الثنائية.‏‎
وقال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان «كانت نتائج المباحثات مبشرة، فدولة الإمارات وغامبيا تربطهما علاقة وثيقة نتطلع للبناء عليها، ونحن حريصون على استكشاف فرص جديدة، ولتوحيد الجهود الثنائية بما يخدم المصالح المتبادلة».
‎وأضاف معاليه «نتطلع لمشاركة جمهورية غامبيا في مؤتمر الأطراف COP28 الذي ستستضيفه دولة الإمارات في نوفمبر المقبل، وإلى زيارة الجناح الغامبي».
من جانبه، أعرب فخامة الرئيس أدما بارو عن تقديره العميق للدعم الذي تقدمه دولة الإمارات للجالية الغامبية المقيمة في الدولة، وعن رغبة بلاده بتطوير التعاون في قطاعي السياحة والصحة، مشيراً إلى فرص واعدة للاستثمار المشترك فيهما. ‏‎
وكان معالي الشيخ شخبوط بن نهيان التقى في وقت سابق معالي الدكتور مامادو بارو تانجارا، وزير خارجية غامبيا، واستعرض معه عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وآفاق تطوير وتوطيد العلاقات الثنائية.

شخبوط بن نهيان
الإمارات
غامبيا
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