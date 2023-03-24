مستشفى الكويت بالشارقة يوعي العمال بمرض السل

دبي (الاتحاد)

بالتزامن مع اليوم العالمي للسل 2023 الذي يصادف 24 من مارس من كل عام، نظم مستشفى الكويت بالشارقة، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومركز الصحة العامة بالشارقة «الطب الوقائي»، وشركاء المسؤولية المجتمعية ممثلين بجمعية الشارقة الخيرية، والهلال الأحمر الإماراتي فرع الشارقة، حملة توعوية لتعزيز وعي فئة العمال في المواقع الإنشائية بكيفية الوقاية من مرض السل (الدرن) وسبل التعامل مع هذا المرض الذي يعد من الأمراض الصدرية المعدية الفتاكة.

وأكدت الدكتورة عفراء سالم مدير مستشفى الكويت بالشارقة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن المؤسسة حريصة على تعزيز الوعي المجتمعي من خلال المنشآت الصحية التابعة لها، عبر توظيف المناسبات المحلية والعالمية، وذلك بإطلاق المبادرات والحملات وتنظيم الفعاليات لتوسيع نطاق الاستفادة لدى أكبر عدد من أفراد المجتمع، بهدف الحد من مخاطر الأمراض المعدية وغير المعدية، وتحقيق تطلعات المؤسسة ومساعيها نحو تعزيز جودة الحياة الصحية.

وتضمن البرنامج التوعوي الذي شارك فيه فريق التثقيف الصحي، وأطباء قسم الأمراض الصدرية بمستشفى الكويت، وأعضاء لجنة مكافحة الدرن بمراكز الصحة العامة بالشارقة (الطب الوقائي)، التعريف بالبرنامج الوطني لمكافحة السل، والتعريف بأعراض المرض وطرق انتقاله والتدابير الوقائية لتجنب الإصابة به، وآليات ومراحل تشخيص المرض وكيفية العلاج والمتابعة وصولاً إلى الشفاء التام، كما اشتملت الحملة تقديم محاضرات توعوية للعمال بعدة لغات تضمنت العربية والإنجليزية والأردو، والإجابة عن استفسارات الفئة المستهدفة، بالإضافة إلى توزيع نشرات توعوية ومواد تثقيفية وهدايا عينية.

ويعتبر مستشفى الكويتي الشارقة من المنشآت الصحية المتميزة التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ويضم العديد من الكفاءات الطبية والتمريضية المتميزة، ويوفر المستشفى أعلى معايير الخدمات العلاجية التي تشمل الكثير من التخصصات الطبية.