السبت 25 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

مستشفى الكويت بالشارقة يوعي العمال بمرض السل

خلال الحملة التوعوية (من المصدر)
25 مارس 2023 02:26

دبي (الاتحاد)

بالتزامن مع اليوم العالمي للسل 2023 الذي يصادف 24 من مارس من كل عام، نظم مستشفى الكويت بالشارقة، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومركز الصحة العامة بالشارقة «الطب الوقائي»، وشركاء المسؤولية المجتمعية ممثلين بجمعية الشارقة الخيرية، والهلال الأحمر الإماراتي فرع الشارقة، حملة توعوية لتعزيز وعي فئة العمال في المواقع الإنشائية بكيفية الوقاية من مرض السل (الدرن) وسبل التعامل مع هذا المرض الذي يعد من الأمراض الصدرية المعدية الفتاكة.

أخبار ذات صلة
«صرخة المودعين» في احتجاج أمام «مصرف لبنان»
الإمارات: ملتزمون بالتخفيف من معاناة متضرري الزلزال في سوريا

وأكدت الدكتورة عفراء سالم مدير مستشفى الكويت بالشارقة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن المؤسسة حريصة على تعزيز الوعي المجتمعي من خلال المنشآت الصحية التابعة لها، عبر توظيف المناسبات المحلية والعالمية، وذلك بإطلاق المبادرات والحملات وتنظيم الفعاليات لتوسيع نطاق الاستفادة لدى أكبر عدد من أفراد المجتمع، بهدف الحد من مخاطر الأمراض المعدية وغير المعدية، وتحقيق تطلعات المؤسسة ومساعيها نحو تعزيز جودة الحياة الصحية.
وتضمن البرنامج التوعوي الذي شارك فيه فريق التثقيف الصحي، وأطباء قسم الأمراض الصدرية بمستشفى الكويت، وأعضاء لجنة مكافحة الدرن بمراكز الصحة العامة بالشارقة (الطب الوقائي)، التعريف بالبرنامج الوطني لمكافحة السل، والتعريف بأعراض المرض وطرق انتقاله والتدابير الوقائية لتجنب الإصابة به، وآليات ومراحل تشخيص المرض وكيفية العلاج والمتابعة وصولاً إلى الشفاء التام، كما اشتملت الحملة تقديم محاضرات توعوية للعمال بعدة لغات تضمنت العربية والإنجليزية والأردو، والإجابة عن استفسارات الفئة المستهدفة، بالإضافة إلى توزيع نشرات توعوية ومواد تثقيفية وهدايا عينية.
ويعتبر مستشفى الكويتي الشارقة من المنشآت الصحية المتميزة التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ويضم العديد من الكفاءات الطبية والتمريضية المتميزة، ويوفر المستشفى أعلى معايير الخدمات العلاجية التي تشمل الكثير من التخصصات الطبية.

الإمارات
مرض السل
الشارقة
مستشفى الكويت
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
القائد مبابي يمتع جماهير «الأزرق»
الرياضي
القائد مبابي يمتع جماهير «الأزرق»
اليوم 05:11
لوكاكو يصفع إبراهيموفيتش أمام جماهيره!
الرياضي
لوكاكو يصفع إبراهيموفيتش أمام جماهيره!
اليوم 05:07
عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في حرم المسجد الأقصى المبارك (رويترز)
عربي ودولي
80 ألف مصلٍ بالأقصى في أول جمعة من رمضان
اليوم 02:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©