وفد من «اتصالات» يطلع على ممارسات وتطبيقات «شرطة الشارقة»

الشارقة (وام)

اطلع وفد من مجموعة اتصالات للخدمات القابضة والشركات التابعة لها، على الممارسات والتطبيقات لشرطة الشارقة في مجال الاستثمار الأمثل لحلول وممكنات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتقنيات الرقمية، وأهمية دور صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تعزز من جاهزية العمل الأمني، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية 2023 - 2026.

جاء ذلك، خلال لقاء اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، مع معمر الرخيمي، الرئيس التنفيذي لـ «اتصالات»، بحضور عدد من كبار الضباط في شرطة الشارقة والمسؤولين في «اتصالات». وأشاد اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، بالمكانة الريادية التي تتمتع بها شركة اتصالات للخدمات القابضة في مجال خدمات البنية التحتية التكنولوجية من خلال تبني وتطوير أنظمة عالية الكفاءة والجودة التي تسهم في تطوير وتحسين الأداء والإنتاجية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.

وأكد الجانبان، أهمية مد جسور التواصل مع مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة الخاصة، بما يسهم في تبادل الأفكار والرؤى التي تدعم التوجهات الحكومية في تعزيز جودة الحياة.