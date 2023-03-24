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الإمارات

«الإمارات للسرطان» تزور مؤسسة الجليلة في دبي

خلال الزيارة (وام)
25 مارس 2023 02:26

دبي (الاتحاد)

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قام وفد من جمعية الإمارات للسرطان، برئاسة الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتورة ماجدة الشامسي عضو مجلس الإدارة، بزيارة إلى مؤسسة الجليلة في دبي للاطلاع على مشروع مستشفى حمدان بن راشد الخيري لرعاية مرضى السرطان، وزيارة مجلس الأمل ومركز محمد بن راشد للأبحاث الطبية في المؤسسة، وكان في استقبال الوفد سليمان باهارون مدير إدارة الشراكات والاستدامة، وسالم بن لاحج مدير صندوق الصحة، ونهال أبوشوشه مدير الشراكات والاستدامة، وعلياء الهاشمي تنفيذي أول إدارة الشراكات والاستدامة، ولمياء جبر مديرة مجلس الأمل، ومريم أحمد ضابط إداري رئيسي، وقد شارك في الزيارة من جانب جمعية الإمارات للسرطان الدكتور محمد السيد عبدالرحمن مدير التسويق في الجمعية، ومحمد رمضان منسق فرع عجمان في الجمعية، حيث تخلل الزيارة لقاء بين الطرفين تناول المبادرات الخيرية والإنسانية التي تقوم بها جمعية الإمارات للسرطان وإمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين للتعاون في مجالات العمل الخيري والمجتمعي تجاه كل فئات وشرائح المجتمع على اختلافها.  

جمعية الإمارات للسرطان
الإمارات
دبي
مؤسسة الجليلة
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