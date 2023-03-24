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زايد بن حمدان بن زايد: ندعم منظومة إعلامية وطنية متكاملة وشاملة

زايد بن حمدان بن زايد خلال ترؤسه الاجتماع بحضور عبدالله بن حميد القاسمي وسعيد العطر ومريم عيد المهيري ومنى المري (وام)
25 مارس 2023 02:27

أبوظبي (وام)

عقد مجلس الإمارات للإعلام اجتماعه الأول برئاسة سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس المجلس.
وبحث المجلس خلال الاجتماع الذي عقده في قصر الوطن، سُبل تطوير القطاع الإعلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يسهم في تعزيز المحتوي الإعلامي الهادف الذي يخدم القيم والهوية الوطنية، ويعزز البيئة المناسبة لاستقطاب الشركات الإعلامية الإقليمية والعالمية، ويدعم نموها وأعمالها في الدولة، إضافةً إلى ترسيخ مكانة الدولة على الخريطة الإعلامية العالمية.
كما جرى خلال الاجتماع، مناقشة خطط المجلس ومبادراته واعتمادها لتنسيق الجهود الإعلامية على المستويين الاتحادي والمحلي، بالتعاون مع الجهات الإعلامية الحكومية في الدولة، ومواءمة السياسات الإعلامية، بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للدولة.

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وأكد سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، أن مجلس الإمارات للإعلام، بالتنسيق مع جميع الجهات والأطراف المعنية بقطاع الإعلام، سيعمل على دعم منظومة إعلامية وطنية متكاملة وشاملة، تسعى إلى توفير جميع المقومات لإيجاد بيئة للإعلام الهادف الذي يضطلع بأداء رسالته النبيلة في سرد قصة مسيرة نجاحنا، والتعريف بها لدى شرائح أوسع من الجمهور محلياً وإقليمياً ودولياً، فضلاً عن دعم جهود نشر المعرفة، ورفع الوعي في المجتمع، عبر تهيئة الظروف الملائمة لإنتاج محتوى إعلامي، وسرد استراتيجي هادف، يعزز الهوية الوطنية، ويرسخ القيم الإماراتية الأصيلة.
ووجّه سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، بإعداد دراسة شاملة بشأن القطاع الإعلامي لرصد أبرز التحديات والفرص المستقبلية أمام قطاع الإعلام في الدولة، عبر تطوير البرامج والمبادرات النوعية التي تخدم المصلحة الوطنية، وبما يعزز موقع الدولة الإعلامي على المستويين الإقليمي والدولي.

حضر الاجتماع، أعضاء مجلس الإمارات للإعلام، وهم: الشيخ عبدالله بن حميد القاسمي، مدير الديوان الأميري بحكومة رأس الخيمة، وسعيد محمد العطر، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الاستراتيجية، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومريم عيد المهيري، مدير عام مكتب أبوظبي الإعلامي، ومنى غانم المري، نائب رئيس، العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، والدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام، والدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي بحكومة عجمان، ومحمد سرور النقبي، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس التنفيذي بحكومة أم القيوين، ومحمد سعید الهامور الیماحي، مدير عام هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، ومحمد سعيد الشحي، أمين عام مجلس الإمارات للإعلام.

زايد بن حمدان بن زايد
الإمارات
مجلس الإمارات للإعلام
القطاع الإعلامي
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