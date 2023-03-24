السبت 25 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

اختتام المرحلة الرئيسة لجمع البيانات لتعداد السكان في رأس الخيمة 2023

عبدالرحمن النقبي خلال الإعلان عن اختتام المرحلة الرئيسة لتعداد السكان (وام)
25 مارس 2023 02:26

رأس الخيمة (وام)

أخبار ذات صلة
«صرخة المودعين» في احتجاج أمام «مصرف لبنان»
الإمارات: ملتزمون بالتخفيف من معاناة متضرري الزلزال في سوريا

أعلن مركز رأس الخيمة للإحصاء عن استكمال المرحلة الثانية من عملية جمع بيانات التعداد السكاني، والتي استهلها في الأول من فبراير من العام الجاري بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ومتابعة من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، وإشراف اللجنة العليا للتعداد.
ويتوّج التعداد السكاني خطوة طموحة ووضع أرضية صلبة لرؤية رأس الخيمة 2030 ومبادرات التخطيط الاستراتيجي التي تنفذها العديد من الجهات الحكومية في الإمارة.
وتتمثل الخطوة التالية من التعداد بقيام فريق ضبط الجودة في مركز رأس الخيمة للإحصاء بزيارات ميدانية لمناطق يتم اختيارها عشوائياً وباتصالات هاتفية بالأسر للتحقق من شمولية البيانات التي تم جمعها خلال الأسابيع الستة الماضية ودقتها. وتنسجم هذه الجهود مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات لضمان دقة البيانات التي سيباشر المركز بتحليلها.
ولفت الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، رئيس اللجنة العليا للتعداد السكاني، رئيس مجلس إدارة مركز رأس الخيمة للإحصاء، إلى أنه «سيتم استكمال الجولة الحالية من الزيارات العشوائية للتحقق من شمولية البيانات ودقتها، وذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لتنتهي بذلك عملية جمع بيانات التعداد السكاني بالكامل».
وقال: «تشكل مثل هذه المبادرات ركيزة أساسية لوضع خطط مُحكمة لمستقبل أي مدينة، ناهيك عن المدن التي تتمتع بإمكانات نمو عالية مثل رأس الخيمة، لذلك سنحرص من خلال هذا التعداد على إلهام استراتيجيات التخطيط التي تضعها مختلف الجهات الحكومية في الإمارة، سواءً المتعلقة بالبنية التحتية، أو خطط التنمية، أو تطوير التعليم، أو الرعاية الصحية، أو أي مجال رئيسي آخر».

التعداد السكاني
الإمارات
رأس الخيمة
عبدالرحمن النقبي
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
القائد مبابي يمتع جماهير «الأزرق»
الرياضي
القائد مبابي يمتع جماهير «الأزرق»
اليوم 05:11
لوكاكو يصفع إبراهيموفيتش أمام جماهيره!
الرياضي
لوكاكو يصفع إبراهيموفيتش أمام جماهيره!
اليوم 05:07
عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في حرم المسجد الأقصى المبارك (رويترز)
عربي ودولي
80 ألف مصلٍ بالأقصى في أول جمعة من رمضان
اليوم 02:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©