«العلماء الضيوف» يزورون جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

زار أصحاب الفضيلة العلماء ضيوف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يرافقهم الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ومحمد سعيد النيادي، مدير عام الهيئة، جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، حيث تعرفوا من خلال اختصاصي الجولات الثقافية في مركز جامع الشيخ زايد الكبير على عمارة الجامع وما تجلى في تفاصيلها من ثراء في فنون العمارة الإسلامية، وجمالياتها، التي تناغمت في نموذج معماري آسر رغم تعدد عصورها وثقافاتها، كما تعرفوا على الرسالة الحضارية للجامع ورؤية مؤسسه، حيث توجه الجميع بالدعاء للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه.وأبدى العلماء إعجابهم بعمارة الجامع الذي يعد معلماً يعزز التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات، ويعكس للعالم حضارتنا الإسلامية الراسخة، وسماحة ديننا الإسلامي الذي تدعو قيمه إلى التسامح والتعايش وإشاعة الألفة والطمأنينة والسلام بين الشعوب، أدوا بعدها صلاة المغرب في رحاب الجامع، وفي ختام الزيارة جلس ضيوف الجامع على مائدة الإفطار.